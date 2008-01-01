ЦИК подвел итоги голосования об изменении Конституции России. "За" — 77,92

Новости В мире | 3 июля 2020 | 07:01

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Центральная избирательная комиссия России сообщила, что подсчитаны все 100% протоколов с избирательных участков и электронного голосования о внесении изменений в Конституцию России. По данным ЦИК, "за" проголосовали 77,92%.

Поправки среди прочего позволят Владимиру Путину аннулировать конституционное ограничение на количество президентских сроков и оставаться на высшем посту вплоть до 2036 года.

Также в основном законе появятся поправки о вере в Бога, будет закреплен институт брака как союза мужчины и женщины (государство возьмет на себя обязанности по его защите) и появится запрет на "умаление значения подвига народа при защите Отечества". Эти поправки к своему же законопроекту внес сам Путин в последний день, когда это было возможно по закону.

Кроме того, русскому языку присвоят статус "языка государствообразующего народа", а детей будут считать "важнейшим приоритетом государственной политики России".

Госдума получит право утверждать министров и вице-премьеров, президент в свою очередь получит право распускать ее, если согласование не пройдут больше трети его кандидатур. Кроме того, бывшие президенты получат право пожизненно занимать пост сенатора, а премьер-министр будет нести "персональную ответственность" перед главой государства.

Ко второму чтению в документ добавили и новые судебные поправки — например, Конституционный суд получит право отменять решения международного арбитража, если тот наложил обязательства на Россию (под такой случай, например, подходит решение суда Гааги, по которому Москва должна выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа).

Делфи