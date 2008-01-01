4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Если вы не чувствуете себя самостоятельным, или не являетесь таковым, но горите желанием наконец сие качество приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантировано удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
День
22 .. 24 C
Вечер
20 .. 22 C
Ветер
3 .. 5 м/с
воскресенье
Ночь
17 .. 19 C
Утро
19 .. 21 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Сильная жара спадет на будущей неделе

До конца текущей недели сохранится жаркая, частично облачная погода, прогнозирует Латвийский центр о ...

2. В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»

3. Ушли в мир иной...

4. На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни

5. Мэром Даугавпилса избран Игорь Прелатов

6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

7. Маски в общественном транспорте с 1 июля носить не обязательно

8. За время длинных выходных утонули 11 человек

9. Парад Победы в Москве прошел со спецэффектами и рекордным количеством техники

10. Президент провозгласил краевую реформу

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Происшествия | 3 июля 2020 | 07:03

Под Даугавпилсом нашли плантацию марихуаны, также изъяты гашиш и амфетамин

Госполиция

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 26 июня в волости Бикерниеку Даугавпилсского края, на основании оперативной информации был проведен обыск, в ходе которого нашли плантацию марихуаны.

Как отмечают в ЛРУП, всего изъято 811 кустов марихуаны, 30 граммов гашиша, 50 граммов амфетамина, а также специальное оборудование для выращивания растений, содержащих наркотические вещества.

В рамках расследования полиция задержала жителя Даугавпилсского края 1989 г.р. и жителя Саласпилсского края 1966 г.р. Следствие по делу продолжается.

Delfi

Добавить комментарий

 