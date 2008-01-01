4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Если вы не чувствуете себя самостоятельным, или не являетесь таковым, но горите желанием наконец сие качество приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантировано удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.
Источник: ignio.com
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1224 ()
|GBP
|0.9012 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.2153 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Сильная жара спадет на будущей неделе
До конца текущей недели сохранится жаркая, частично облачная погода, прогнозирует Латвийский центр о ...
2. В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»
4. На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни
5. Мэром Даугавпилса избран Игорь Прелатов
6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
7. Маски в общественном транспорте с 1 июля носить не обязательно
8. За время длинных выходных утонули 11 человек
9. Парад Победы в Москве прошел со спецэффектами и рекордным количеством техники
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 3 июля 2020 | 07:03
Под Даугавпилсом нашли плантацию марихуаны, также изъяты гашиш и амфетамин
По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 26 июня в волости Бикерниеку Даугавпилсского края, на основании оперативной информации был проведен обыск, в ходе которого нашли плантацию марихуаны.
Как отмечают в ЛРУП, всего изъято 811 кустов марихуаны, 30 граммов гашиша, 50 граммов амфетамина, а также специальное оборудование для выращивания растений, содержащих наркотические вещества.
В рамках расследования полиция задержала жителя Даугавпилсского края 1989 г.р. и жителя Саласпилсского края 1966 г.р. Следствие по делу продолжается.
Добавить комментарий