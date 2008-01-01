4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
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Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 3 июля 2020 | 07:03
Пограничный спецназ помог полиции задержать вооруженного грабителя
В минувшую пятницу оперативная группа Sigma Авиационного управления Государственной пограничной службы (ГПС) помогла сотрудникам Резекненского участка полиции в длительном преследовании и задержании налетчика, ограбившего магазин.
По данным ГПС, задержание провели в местечке Малтас Трупи (волость Галену край Риебиняс). Известно, что вооруженный преступник пригрозил продавцу оружием, после чего ограбил магазин и скрылся.
Во время задержания подозреваемый вел себя агрессивно, сопротивлялся и пытался отобрать у стражей порядка оружие, поэтому пограничникам пришлось применить физическую силу.
В ходе проверки у задержанного нашли предмет, напоминающий пистолет, а также сумочку с деньгами. По делу начат уголовный процесс, задержанный помещен под арест.
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