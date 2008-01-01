4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

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Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.

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Новости Происшествия | 3 июля 2020 | 07:03

Пограничный спецназ помог полиции задержать вооруженного грабителя

Robežsardze

В минувшую пятницу оперативная группа Sigma Авиационного управления Государственной пограничной службы (ГПС) помогла сотрудникам Резекненского участка полиции в длительном преследовании и задержании налетчика, ограбившего магазин.

По данным ГПС, задержание провели в местечке Малтас Трупи (волость Галену край Риебиняс). Известно, что вооруженный преступник пригрозил продавцу оружием, после чего ограбил магазин и скрылся.

Во время задержания подозреваемый вел себя агрессивно, сопротивлялся и пытался отобрать у стражей порядка оружие, поэтому пограничникам пришлось применить физическую силу.

В ходе проверки у задержанного нашли предмет, напоминающий пистолет, а также сумочку с деньгами. По делу начат уголовный процесс, задержанный помещен под арест.

Delfi

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