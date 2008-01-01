4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня глас рассудка заглушит голос вашего сердца. Будьте готовы жить с последствиями того, что вы наделаете, следуя его советам.
Источник: ignio.com
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 20 .. 22 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 17 .. 19 C
- Утро
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1224 ()
|GBP
|0.9012 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|80.2153 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Сильная жара спадет на будущей неделе
До конца текущей недели сохранится жаркая, частично облачная погода, прогнозирует Латвийский центр о ...
2. В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»
4. На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни
5. Мэром Даугавпилса избран Игорь Прелатов
6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
7. Маски в общественном транспорте с 1 июля носить не обязательно
8. За время длинных выходных утонули 11 человек
9. Парад Победы в Москве прошел со спецэффектами и рекордным количеством техники
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 июля 2020 | 22:01
Сейм принял Национальный план развития на ближайшие 7 лет
Парламент на внеочередном заседании 2 июля принял Национальный план развития на 2021-2027 гг. На его реализацию запланировано 14,5 мрд евро, говорится в сообщении Сейма для СМИ.
Поддержали проект 77 депутатов, против высказались двое.
Поскольку план разрабатывался до Covid-19, Сейм, одобряя его, дал ряд задач Кабинету министров — в сфере здравоохранения, безопасности общества, социальной защиты, народного хозяйства и равенства возможностей, где ситуация обострилась из-за пандемии.
Лейтмотив плана — «Изменение привычек — путь к развитию», подчеркнул Петерис Вилкс, глава Межведомственного координационного центра. «Он описывает фундаментальные перемены, которые необходимы в Латвии в нескольких сферах и которые уже сейчас, под влиянием кризиса, начали реализовывать в отраслевой политике», — указал он.
По словам Вилкса, в плане отмечены четыре стратегические цели:
продуктивность и доходы (главное условие для конкуренции и роста в инвестициях, управлении, инновациях, экспорте);
равные возможности (главный элемент социальной справедливости, он важен для борьбы с неравенством доходов — чтобы люди получали хорошее образование, качественное здравоохранение, находили достойную работу, достигали целей, росли и жили в безопасной среде и были социально защищенными)
социальное доверие (важный ресурс, который способствует сотрудничеству в обществе, бизнесе и на всех уровнях управления, он необходим для демократии)
региональное развитие (основа долгосрочного сбалансированного развития страны, способствует сокращению неравенства между регионами, создает условия для появления новых рабочих мест и уникальности каждого района).
Для реализации этих целей намечены 6 приоритетов:
Сильные семьи, здоровые и активные люди
Знания и навыки для развития личности и государства
Конкурентоспособность предприятий и материальное благополучие
Качественная среда для жизни и развитие территорий
Культура и спорт для активной и полноценной жизни
Единое, безопасное и открытое общество
Эти приоритеты будут развивать в 18 направлениях, для выполнения которых поставлено 124 задачи. На их выполнение в 2021-2027 гг планируют выделить 14,5 млрд евро из госбюджета, структурных фондов ЕС и других источников.
На «качественную среду для жизни и развитие территорий» предусмотрено 49% всего финансирования — пункт включает и проект Rail Baltica, отметил Вячеслав Домбровский, глава ответственной парламентской комиссии.
На каждую часть плана предусмотрено конкретное финансирование. Правда, на все цели требуется 40 млрд евро — значительно больше, чем доступно, добавил политик.
Больше всего средств планируют инвестировать в регионы, сельское хозяйство, в том числе развитие различных видов деятельности, движение к климатической нейтральности, технологическую среду и услуги, развитие предпринимательской среды, образование и науку.
Еще не принятый властями Национальный план развития на 2021–2027 гг. (NAP2027) не переделывают, а некоторые проекты уже начинают реализовывать, сказал в мае в интервью Latvijas Radio Вилкс.
Национальный план развития Латвии до 2027 года – объемный документ, в котором подробно рассматриваются цели, которых страна хочет достигнуть за семь лет. И хотя участники дискуссионной программы «Точки над i» Русского вещания LTV7 сам план оценили высоко, многие участники отметили, что необходимо оценить и наличие инструментов для его исполнения.
Добавить комментарий