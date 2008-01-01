Сейм принял Национальный план развития на ближайшие 7 лет

Новости Латвия | 2 июля 2020 | 22:01

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Парламент на внеочередном заседании 2 июля принял Национальный план развития на 2021-2027 гг. На его реализацию запланировано 14,5 мрд евро, говорится в сообщении Сейма для СМИ.

Поддержали проект 77 депутатов, против высказались двое.

Поскольку план разрабатывался до Covid-19, Сейм, одобряя его, дал ряд задач Кабинету министров — в сфере здравоохранения, безопасности общества, социальной защиты, народного хозяйства и равенства возможностей, где ситуация обострилась из-за пандемии.

Лейтмотив плана — «Изменение привычек — путь к развитию», подчеркнул Петерис Вилкс, глава Межведомственного координационного центра. «Он описывает фундаментальные перемены, которые необходимы в Латвии в нескольких сферах и которые уже сейчас, под влиянием кризиса, начали реализовывать в отраслевой политике», — указал он.

По словам Вилкса, в плане отмечены четыре стратегические цели:

продуктивность и доходы (главное условие для конкуренции и роста в инвестициях, управлении, инновациях, экспорте);

равные возможности (главный элемент социальной справедливости, он важен для борьбы с неравенством доходов — чтобы люди получали хорошее образование, качественное здравоохранение, находили достойную работу, достигали целей, росли и жили в безопасной среде и были социально защищенными)

социальное доверие (важный ресурс, который способствует сотрудничеству в обществе, бизнесе и на всех уровнях управления, он необходим для демократии)

региональное развитие (основа долгосрочного сбалансированного развития страны, способствует сокращению неравенства между регионами, создает условия для появления новых рабочих мест и уникальности каждого района).

Для реализации этих целей намечены 6 приоритетов:

Сильные семьи, здоровые и активные люди

Знания и навыки для развития личности и государства

Конкурентоспособность предприятий и материальное благополучие

Качественная среда для жизни и развитие территорий

Культура и спорт для активной и полноценной жизни

Единое, безопасное и открытое общество

Эти приоритеты будут развивать в 18 направлениях, для выполнения которых поставлено 124 задачи. На их выполнение в 2021-2027 гг планируют выделить 14,5 млрд евро из госбюджета, структурных фондов ЕС и других источников.

На «качественную среду для жизни и развитие территорий» предусмотрено 49% всего финансирования — пункт включает и проект Rail Baltica, отметил Вячеслав Домбровский, глава ответственной парламентской комиссии.

На каждую часть плана предусмотрено конкретное финансирование. Правда, на все цели требуется 40 млрд евро — значительно больше, чем доступно, добавил политик.

Больше всего средств планируют инвестировать в регионы, сельское хозяйство, в том числе развитие различных видов деятельности, движение к климатической нейтральности, технологическую среду и услуги, развитие предпринимательской среды, образование и науку.

Еще не принятый властями Национальный план развития на 2021–2027 гг. (NAP2027) не переделывают, а некоторые проекты уже начинают реализовывать, сказал в мае в интервью Latvijas Radio Вилкс.

Национальный план развития Латвии до 2027 года – объемный документ, в котором подробно рассматриваются цели, которых страна хочет достигнуть за семь лет. И хотя участники дискуссионной программы «Точки над i» Русского вещания LTV7 сам план оценили высоко, многие участники отметили, что необходимо оценить и наличие инструментов для его исполнения.

LSM