4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 30 июня 2020 | 22:11
Маски в общественном транспорте с 1 июля носить не обязательно
Со среды, 1 июля, ношение защитных масок в общественном транспорте больше не будет обязательным, предусматривают одобренные правительством во вторник изменения в правилах «Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19», сообщает LETA.
Минздрав информирует, что после отмены ЧС по коронавирусу с 10 июня эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась, поэтому стало возможным уменьшить некоторые ограничения. Так, ношение закрывающей рот и нос маски (платка, шарфа и т. д.) будет иметь рекомендательный характер. Желательно, чтобы масками пользовались люди с кашлем и насморком. В свою очередь, тем, кто прибыл из другой страны и должен соблюдать самоизоляцию, направляясь домой (например, из аэропорта), если они пользуются общ6ественным транспортом, маску надеть следует обязательно.
Кроме того, планируется, что с 1 июля на мероприятиях, соблюдая дистанцию, сможет собираться до 1000 человек, а с 1 августа — до 3000 человек, постановило правительство.
В настоящее время не меняется максимально допустимое число людей на мероприятиях внутри помещений — собираться разрешено не боеле чем по 250 человек, если площадь помещения — менее 1000 кв.м, и не боле чем по 500, если помещение просторнее 10 тыс. кв.м. В заведениях общественного питания вместо требования обеспечивать 4 кв. м площади на одного посетителя теперь предусмотрено 3 кв. м.
Как заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле («Развитие/За!»), эти смягчения возможны благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемости Covid-19 в Латвии.
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