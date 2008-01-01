Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 29 июня 2020 | 19:09

На 29 июня 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- администратор отеля;

- архитектор;

- ассистент руководителя проекта;

- бармен;

- бетонщики;

- библиотекари;

- бухгалтеры;

- ветеринар;

- водители автомобиля;

- водитель такси;

- водители грузовых автомобилей;

- водители тракторной техники;

- врачи;

- горничный отеля;

- дамские парикмахеры;

- дежурный центрального пульта охраны;

- директор Медумской школы;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- заведующие дошкольных учебных заведений;

- закройщик;

- жестянщики;

- изготовитель мясных продуктов;

- инспектор полиции самоуправления;

- интервьюер;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер по подготовке производства;

- инженер-проектировщик;

- инженер–строитель;

- инженер-электрик;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- каменщики;

- карьерный консультант;

- кольщик дров;

- коммерческие директоры;

- кондитер;

- контролер швейного производства;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопеды;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер производства (работа в Ливанах);

- мастер швейного производства;

- медсестра;

- менеджер по контролю качества;

- механик в цех;

- механик-конструктор;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мотажник жалюзей;

- мужской парикмахер;

- мясник (работа в Германии);

- нормировщик;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- операторы по производству продуктов питания;

- оператор прядильного оборудования;

- отделочники;

- официант;

- парикмахеры;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- помощник врача;

- помощник повара;

- портной;

- программист;

- продавцы-консультанты;

- продавец в магазин розничной торговли;

- производитель мясных продуктов;

- разнорабочие;

- разработчик компьютерных приложений;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- ремонтный рабочий;

- репортер;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель отдела по учебно-воспитательной работе;

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководители проектов;

- руководители смены;

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- складской работник;

- скотники;

- слесари;

- слесарь судоремонта (работа в Риге);

- слесарь-монтажник;

- слесари подвижного состава;

- социальный работник;

- специалист по маникюру;

- специалисты по продажам;

- старший библиотекарь;

- стоматолог;

- строители;

- строительный рабочий;

- телефонисты;

- тестировщик информационных систем;

- технолог;

- технологи продуктов питания;

- токарь;

- уборщики;

- укладчик кабеля;

- управляющий домами;

- учитель дошкольного образования;

- учитель-логопед;

- учитель музыки;

- учитель начального образования;

- учитель основного образования;

- учитель среднего образования;

- учитель профессионального образования;

- чистильщик;

- финансовый аналитик;

-фрезировщик;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

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