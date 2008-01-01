Мэром Даугавпилса избран Игорь Прелатов

Новости Политика | 29 июня 2020 | 18:32

Пресс-фото Пресс-фото

Игорь Прелатов избран новым мэром Даугавпилса – за его назначение проголосовали 11 депутатов самоуправления.

Игорь Прелатов избран в Думу Даугавпилса от списка «Нашей партии».

Новый мэр избран спустя две недели после снятия с этой должности Андрея Элксниньша («Согласие»).

Вице-мэром Даугавпилса избрана Ливия Янковска («Наша партия»).

Как сообщал Rus.Lsm.lv, девять отцов города проголосовали за то, чтобы мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш освободил кресло градоначальника.

Мотивация этого решения – неспособность мэра объединить коалицию для совместной работы, а также стиль управления, которые компрометирует муниципальные предприятия. Кроме того, отмечаются и введенные Элксниньшем репрессии против сотрудников.

В Даугавпилсе работают 15 депутатов из трёх партий: шесть мест у «Латгальской партии», пять у «Согласия» и четыре у «Нашей партии». За два года после выборов в городе дважды сменился мэр. Два месяца руководил Элксниньш, потом город на год возглавил Эйгимс, войдя в коалицию с «Латгальской партией». До января 2019 года почти два месяца у Даугавпилса не было градоначальника, пока на пост не вернули Элксниньша. «Согласие» вернулось к сотрудничеству с «Нашей партией».

LSM