4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

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Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.

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Новости Латвия | 29 июня 2020 | 18:27

На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни

D-fakti.lv

На этой неделе в Латвии станет холоднее и ожидается больше осадков, особенно во вторник, когда дожди на востоке страны будут довольно продолжительными, показывают прогнозы.

В течение рабочей недели максимальная температура воздуха будет в диапазоне +17.. +23 градусов, ночью — +11.. +17 градусов, а некоторые ночи даже чуть ниже +10.

Ожидаются частые осадки, особенно во вторник, когда на большей части территории Видземе и Латгалии дождь начнется во второй половине ночи и продолжится до полудня. Количество осадков достигнет 20-40 литров на квадратный метр, что может привести к большим лужам, размыванию дорог и локальным затоплениям.

На выходных погода улучшится — не будет дождя и станет теплее. Столбик термометра поднимется до +22.. +27 градусов в воскресенье.

На этой неделе в основном будет юго-западный ветер. Со вторника по четверг он будет порывистым, а у побережья его скорость будет достигать 15-18 метров в секунду.

LSM

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