4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
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Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 июня 2020 | 19:53
В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»
25 июня в Даугавпилсе, на перекрестке ул. Ригас и Михоэлса, художница Санри (Сандра Поплавска - Римицане) вместе с мужем Янисом Римицаном открыла первый в Латвии сувенирный автомат «SANRI AAATR BOX», в котором можно приобрести оригинальные ремесленные изделия и работы местных художников.
Сувенирный автомат полезен не только для туристов, но для художников Латгальского региона, имеющих возможность популяризировать свои работы таким образом. В настоящее время в сувенирном автомате доступны работы 32 художников. В основном это мастера из Даугавпилса, Резекне и Краславы. В автомате вы найдете эксклюзивные товары - произведения искусства, большинство из которых существует в единственном экземпляре. Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент украшений – галстуков-бабочек, брошей, браслетов, а также керамических и деревянных сувениров с символикой Даугавпилса – мисок, чашек, различных картин магнитов и других.
Проект был реализован благодаря финансированию в размере 5 тысяч евро, предоставленному в рамках грантовой программы Даугавпилсской городской думы «Импульс». Такой же автомат с сувенирами вскоре появится и в Даугавпилсской крепости, рядом с Центром культуры и информации Даугавпилсской крепости.
Daugavpils.lv
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