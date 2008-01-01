В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»

Новости Общество | 26 июня 2020 | 19:53

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25 июня в Даугавпилсе, на перекрестке ул. Ригас и Михоэлса, художница Санри (Сандра Поплавска - Римицане) вместе с мужем Янисом Римицаном открыла первый в Латвии сувенирный автомат «SANRI AAATR BOX», в котором можно приобрести оригинальные ремесленные изделия и работы местных художников.

Сувенирный автомат полезен не только для туристов, но для художников Латгальского региона, имеющих возможность популяризировать свои работы таким образом. В настоящее время в сувенирном автомате доступны работы 32 художников. В основном это мастера из Даугавпилса, Резекне и Краславы. В автомате вы найдете эксклюзивные товары - произведения искусства, большинство из которых существует в единственном экземпляре. Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент украшений – галстуков-бабочек, брошей, браслетов, а также керамических и деревянных сувениров с символикой Даугавпилса – мисок, чашек, различных картин магнитов и других.

Проект был реализован благодаря финансированию в размере 5 тысяч евро, предоставленному в рамках грантовой программы Даугавпилсской городской думы «Импульс». Такой же автомат с сувенирами вскоре появится и в Даугавпилсской крепости, рядом с Центром культуры и информации Даугавпилсской крепости.

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