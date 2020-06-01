4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

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Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.

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Новости Общество | 26 июня 2020 | 19:35

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 17 по 24 июня 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 11 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Afanasjevs Aleksandrs (05.04.1963 - 18.06.2020)
Bondarevs Mihails (22.06.1945 - 18.06.2020)
Čerņavska Vera (07.10.1962 - 17.06.2020)
Dukčinskis Leonards (27.08.1953 - 17.06.2020)
Ignatjeva Regīna (31.12.1932 - 17.06.2020)
Ņikitins Leonīds (08.10.1952 - 18.06.2020)
Patrus Igors (30.05.1978 - 17.06.2020)
Putāns Aleksandrs (05.07.1977 - 13.06.2020)
Rapčevska Vera (21.12.1927 - 16.06.2020)
Romancevičs Vitolds (23.11.1953 - 16.06.2020)
Zavadskis Jurijs (12.07.1955 - 17.06.2020).
 

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