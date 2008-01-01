4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

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Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.

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Новости Латвия | 25 июня 2020 | 23:21

Сильная жара спадет на будущей неделе

D-fakti.lv

До конца текущей недели сохранится жаркая, частично облачная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Но со следующей недели, когда атмосферное давление снизится, жара отступит, ожидаются дожди время от времени и порывистый ветер.

Вся вторая половина этой недели пройдет под властью антициклона — будет сухо, жарко, несмотря на небольшую облачность, ветер будет слабым. В воскресенье ожидается спад атмосферного давления, местами пройдет небольшой дождь, возможна и гроза.

До конца недели сохранится высокая температура воздуха — днем до +27...+31 градуса, только на взморье будет менее жарко, и ночами около +16...+21.

На будущей неделе Латвию пересечет холодный воздушный фронт, и он принесет с собой обширную зону осадков, так что в понедельник и вторник ожидаются обильные ливни, а местами грозы. Температура воздуха снизится до +17...+22 градусов. В середине же недели погода опять станет суше.

LSM  

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