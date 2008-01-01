4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
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Сегодня, задавая вопрос, не стоит слишком надеяться на ответ. Впрочем, вы и сами будете нынче отличаться некоторой нерешительностью. Зачем же требовать от окружающих чего-то иного?
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости В мире | 25 июня 2020 | 10:57
Парад Победы в Москве прошел со спецэффектами и рекордным количеством техники
В Москве прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. В этот день в 1945 году на Красной площади состоялся исторический парад Победы.
К параду готовились в авральном режиме. Первая репетиция в подмосковном Алабино состоялась 8 июня. Из-за пандемии в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.
Всем выдали медицинские маски и перчатки, контакты с гражданскими запретили. Военнослужащие прошли тест на коронавирус, им регулярно измеряли температуру, при малейшем подозрении на недомогание немедленно изолировали.
В этом году парад продлился не час, как обычно, а час 15 минут. В смотре участвовали более 13 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц наземной военной техники, 75 самолетов и вертолетов. Свои делегации на парад направили оборонные ведомства Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Туркмении.
Из 20 приглашенных иностранных лидеров в Москву приехали 13: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.
Жээнбеков, однако, в итоге не смог присутствовать на Красной площади, так как по прибытии в Москву у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Садыкова и одного из охранников выявили коронавирус.
От визита в Москву из-за коронавируса отказались премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Руководство Израиля объяснило отказ не только вирусом, но и сложной политической ситуацией, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сослался на 63-летний юбилей — возраст пророка Мухаммеда, а президент Хорватии Зоран Миланович — на поломку личного самолета.
В числе почетных гостей на трибунах присутствовали ветераны, предварительно побывавшие в двухнедельном карантине, члены правительства, врачи и волонтеры. По данным Mash, в числе гостей был участник парада Победы 24 июня 1945 года Алексей Кужильный — он входил в состав особого батальона, который бросал к мавзолею штандарты поверженной Германии. Его имя указано в рассекреченных ФСБ документах. Сейчас ветеран живет в Донецке.
Как отметил в своей речи президент РФ В.Путин, этот парад в честь священной правды о войне.
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