Новости Латвия | 25 июня 2020 | 10:31

Пресс-фото Пресс-фото

Хотя несколько несчастных случаев удалось предотвратить, за время длинных выходных утонули 11 человек, заявила в интервью Латвийскому телевидению представительница Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуиня.

По ее словам, некоторые погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статистике Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в 2020 году утонули 49 человек.

Еще несколько несчастных случаев удалось предотвратить. Например, подросток пытался переплыть речку, но не смог самостоятельно добраться до берега. Это заметили очевидцы и помогли ему выбраться. В другой ситуации двухлетний ребенок на мгновение исчез из поля зрения взрослого и был уже найден в пруду. Однако его вовремя вытащили, и меры по реанимации оказались успешными.

Хватало работы и у врачей в Янов день и ночь. В основном травмы были связаны с празднованием и употреблением алкоголя. Так, десять человек получили ожоги, прыгая через костер, а в трех случаях люди обожглись при попытке зажечь гриль или разжечь костер. Среди пострадавших также маленькие дети, которые дотронулись до горячего гриля или углей.

Для полиции праздники прошли относительно гладко. Этот год мало чем отличается от прошлого года, рассказал Latvijas Radio командир батальона дорожной полиции Хельмут Сташко. В течение длинных выходных было 238 аварий с 59 пострадавшими, но без серьезных травм. Исключением стала субботняя авария на Даугавпилсском шоссе, когда погибли два человека, в том числе один ребенок.

Кроме того, во время полицейских рейдов было выявлено немало нарушений. В состоянии алкогольного опьянения были задержаны 80 водителей. Полиция отметила, что в этом году средний возраст пьяных водителей выше, чем в прошлом году — в основном от 31 до 45 лет.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, в день Лиго трое водителей сели за руль с концентрацией алкоголя в крови свыше полутора промилле. При этом всего Госполиция задержала 17 нетрезвых водителей. Рейды на дорогах продолжаются.

Кроме того, стражи порядка задержали двух человек, севших за руль в состоянии наркотического опьянения.

Госполиция сообщает, что в день Лиго у трех остановленных водителей уровень алкоголя в крови составлял 0,2-0,5 промилле, у пятерых – от 0,5 до 1 промилле, у шестерых – до полутора промилле, а с 1,5 и более промилле были задержаны три шофера.

LSM