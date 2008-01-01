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Новости Латвия | 25 июня 2020 | 10:26

Президент провозгласил краевую реформу

Пресс-фото

Президент Латвии Эгил Левитс провозгласил закон об административно-территориальной реформе.

В понедельник, 22 июня, вышел дополнительный выпуск Latvijas Vēstnesis: провозглашены 14 законов, в том числе и закон о том, что с 1 июля 2021 года в стране будет 42 края.

Глава государства, однако, указал на несколько недостатков, которые еще можно исправить.

Президент Эгил Левитс ранее заявил, что намерен провозгласить закон об административно-территориальной реформе. Он отметил, что принял такое решение потому, что итоговое предложение заметно улучшено — оно предусматривает сохранение культурно-исторической идентичности местных сообществ и должно обеспечить им представительство на уровне малых городов и волостей.

Как писал Rus.lsm.lv, Сейм принял закон о новом административно-территориальном делении Латвии 10 июня 2020 года. Он предусматривает, что в стране будет сформировано 42 самоуправления вместо прежних 119.

В числе решений, принятых ранее парламентом, то, что Улброкский край сменит название на Ропажский край, но с административным центром в Улброке.

Города будут делиться на государственные и краевые. Государственными будут Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Огре, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс. Самостоятельных государственных городов будет 7, тогда как Екабпилс, Огре и Валмиера станут краевыми центрами.

В ближайшие два года 5 населенных пунктов получат статус города. Марупе, Кекава и Адажи — с 1 июля 2022 года, с июля 2021-го — Кокнесе и Иецава.

Десятки латвийских самоуправлений обратились с открытым письмом к президенту Эгилу Левитсу, убеждая его остановить административно-территориальную реформу и не провозглашать соответствующий закон.

LSM 

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