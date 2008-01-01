4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

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Сегодня вы будете говорить, говорить и еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции слушателей.

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Новости Латвия | 25 июня 2020 | 10:18

Четверг, 25 июня: жара продолжается

Daugavpils.lv

В четверг в Латвии сохранится жаркая и преимущественно ясная погода, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Дневная температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. Немного прохладнее будет на морском побережье.

В Риге сохранится солнечная погода, температура воздуха днем составит +27 градусов.

LSM

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