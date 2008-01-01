В воскресенье жара немного спадет

Новости Латвия | 20 июня 2020 | 21:04

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В воскресенье, в первый день астрономического лета, температура воздуха в Латвии немного понизится, местами пройдут дожди и грозы, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Ночью температура воздуха составит +14..+19 градусов, днем — +20..+26 градусов.

В Риге завтра возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем — до +24.

Ночь на воскресенье будет самой короткой в году — в 0.43 наступит летнее солнцестояние и начнется астрономическое лето.

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