4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
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Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 20 июня 2020 | 21:04
В воскресенье жара немного спадет
В воскресенье, в первый день астрономического лета, температура воздуха в Латвии немного понизится, местами пройдут дожди и грозы, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Ночью температура воздуха составит +14..+19 градусов, днем — +20..+26 градусов.
В Риге завтра возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, днем — до +24.
Ночь на воскресенье будет самой короткой в году — в 0.43 наступит летнее солнцестояние и начнется астрономическое лето.
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