4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
День
22 .. 24 C
Вечер
20 .. 22 C
Ветер
3 .. 5 м/с
воскресенье
Ночь
17 .. 19 C
Утро
19 .. 21 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Сильная жара спадет на будущей неделе

До конца текущей недели сохранится жаркая, частично облачная погода, прогнозирует Латвийский центр о ...

2. В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»

3. Ушли в мир иной...

4. На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни

5. Мэром Даугавпилса избран Игорь Прелатов

6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

7. Маски в общественном транспорте с 1 июля носить не обязательно

8. За время длинных выходных утонули 11 человек

9. Парад Победы в Москве прошел со спецэффектами и рекордным количеством техники

10. Президент провозгласил краевую реформу

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Происшествия | 20 июня 2020 | 21:13

Таможня нашла 580 000 белорусских сигарет в вагонах с углем

СГД

Таможенное управление Службы госдоходов в сотрудничестве с Государственной пограничной службой проверило грузовой поезд и нашло в нем 29 000 пачек (580 000 штук) сигарет, сообщает пресс-служба Таможенного управления.

Контабанда была обнаружена 17 июня на пропускном пункте Индрас. В поезде с каменным углем, едущим из Белоруссии, было найдено 58 коробок с сигаретами NZ Gold. На них были белорусские акцизные марки.

Государству нанесен ущерб в размере 93 000 евро.

Начат административный процесс в соответствии с пунктом 201.12 Административного кодекса.

Delfi

Добавить комментарий

 