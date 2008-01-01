Таможня нашла 580 000 белорусских сигарет в вагонах с углем

Близнецы

21 мая

- 21 июня

Сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу. Даже если кто-то попал в неприятную ситуацию, не последовав вашим советам, вы будете испытывать чувство вины. Дело не в том, что вы были недостаточно убедительны, просто - судьба.