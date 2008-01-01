4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
Гороскоп на день
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Сегодня победа над трудностями будет даваться вам так легко, что вы, возможно захотите искусственно усложнить ситуацию, дабы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем. Однако прежде чем это сделать, подумайте о других - они-то ведь простые смертные.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 18 июня 2020 | 19:07
В Даугавпилсе обнаружена "плантация" марихуаны
В Даугавпилсе в ходе проведения оперативных действий в рамках ранее начатого уголовного процесса сотрудники Государственной полиции обнаружили "плантацию" марихуаны.
Всего в ходе обыска были изъяты 178 саженцев, примерно 53 кг растений и более 7 кг высушенной марихуаны. Назначены экспертизы.
Задержан подозреваемый, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Задержанному грозит уголовная ответственность.
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