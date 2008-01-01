В Даугавпилсе обнаружена "плантация" марихуаны

Рыбы

19 февраля

- 20 марта

Сегодня победа над трудностями будет даваться вам так легко, что вы, возможно захотите искусственно усложнить ситуацию, дабы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем. Однако прежде чем это сделать, подумайте о других - они-то ведь простые смертные.