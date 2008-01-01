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День памяти жертв геноцида еврейского народа

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Новости Происшествия | 17 июня 2020 | 23:26

Даугавпилсская полиция нашла три тонны нелегального алкоголя

Госполиция

Полицейские в Даугавпилсе изъяли более трех тонн алкоголя и задержали производителя, сообщила представитель Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите.

Задержанный — мужчина 1975 года рождения. Он подозревается в незаконном производстве, хранении и перемещении алкоголя и задержан в рамках уже начатого уголовного процесса. Ранее он уже попадал в поле зрение полиции за аналогичные нарушения.

В момент задержания подозреваемый находился в микроавтобусе Renault Trafic, в котором находилось 800 литров спирта. Обыскав дом задержанного, полиция удостоверилась, что там производится алкоголь. Было конфисковано 2300 литров браги и 20 литров готового самогона, а также самогонный аппарат, насосы и автомобиль. Всего было изъято 3120 литров нелегального алкоголя.

Сейчас к подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В соответствии с частью первой статьи 221.2 Уголовного закона за нелегальное производство, хранение и перемещение алкоголя в значительных объемах можно получить до года тюремного срока, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф. Полиция напоминает, что приобретение нелегального алкоголя тоже наказуемо — можно получить штраф до 140 евро, а алкоголь будет конфискован.

Делфи

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