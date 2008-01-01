4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

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Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.

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Новости Латвия | 17 июня 2020 | 22:56

На Лиго и Янов день будет тепло, но в некоторых местах возможны дожди

meteolapa.lv

В ближайшие дни в Латвии ожидается жара до +31 градуса, но в праздничные выходные она немного уменьшится, показывает прогноз Global Forecast System.

Жарче всего будет на этой неделе в Латгалии и Видземе, прохладнее — на севере Курземе. Почти по всей стране столбики термометров в тени поднимутся до +27 градусов.

Каждый день возможны грозы, местами очень сильные ливни с ветром. Прохладнее станет начиная с воскресенья.

По прогнозам Global Forecast System, на Лиго и в Янов день местами возможны дожди и грозы, температура воздуха составит +23..+27 градуса, на побережье +17..+22.

Янова ночь будет ясной, температура воздуха на рассвете опустится до +11..+16 градусов.

LSM

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