4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
Гороскоп на день
Овен
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Сегодня вы будете той скалой, что стоит недвижимо посреди самой жуткой бури. К вам будут обращаться за помощью, за поддержкой, просто желая вашего внимания. Не отталкивайте этих людей.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 июня 2020 | 22:56
На Лиго и Янов день будет тепло, но в некоторых местах возможны дожди
В ближайшие дни в Латвии ожидается жара до +31 градуса, но в праздничные выходные она немного уменьшится, показывает прогноз Global Forecast System.
Жарче всего будет на этой неделе в Латгалии и Видземе, прохладнее — на севере Курземе. Почти по всей стране столбики термометров в тени поднимутся до +27 градусов.
Каждый день возможны грозы, местами очень сильные ливни с ветром. Прохладнее станет начиная с воскресенья.
По прогнозам Global Forecast System, на Лиго и в Янов день местами возможны дожди и грозы, температура воздуха составит +23..+27 градуса, на побережье +17..+22.
Янова ночь будет ясной, температура воздуха на рассвете опустится до +11..+16 градусов.
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