4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
День
22 .. 24 C
Вечер
20 .. 22 C
Ветер
3 .. 5 м/с
воскресенье
Ночь
17 .. 19 C
Утро
19 .. 21 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Сильная жара спадет на будущей неделе

До конца текущей недели сохранится жаркая, частично облачная погода, прогнозирует Латвийский центр о ...

2. В Даугавпилсе открыт первый автомат с сувенирами «SANRI AAATR BOX»

3. Ушли в мир иной...

4. На этой неделе будет прохладно; во вторник ожидаются ливни

5. Мэром Даугавпилса избран Игорь Прелатов

6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

7. Маски в общественном транспорте с 1 июля носить не обязательно

8. За время длинных выходных утонули 11 человек

9. Парад Победы в Москве прошел со спецэффектами и рекордным количеством техники

10. Президент провозгласил краевую реформу

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 17 июня 2020 | 22:54

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 10 по 17 июня 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 12 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Gasanovs Etsons (04.08.1942 - 11.06.2020)
Ivanovs Valentīns (19.09.1960 - 09.06.2020)
Jasinskis Fjodors (31.01.1960 - 11.06.2020)
Kozlovskis Kazimirs (12.10.1928 - 10.06.2020)
Kudeļkina Valija (16.08.1942 - 13.06.2020)
Latišonoka Valentīna (31.05.1965 - 12.06.2020)
Ļipatova Jadviga (10.08.1936 - 09.06.2020)
Petkevičs Fridrihs (26.09.1950 - 11.06.2020)
Petrovs Anatolijs (28.02.1932 - 10.06.2020)
Strazdoņika Irēna (20.01.1961 - 08.06.2020)
Tomiļina Valentīna (13.09.1944 - 15.06.2020)
Žukovska Longina (10.07.1938 - 12.06.2020).
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 