4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
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Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 июня 2020 | 22:54
Ушли в мир иной...
С 10 по 17 июня 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 12 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Gasanovs Etsons (04.08.1942 - 11.06.2020)
Ivanovs Valentīns (19.09.1960 - 09.06.2020)
Jasinskis Fjodors (31.01.1960 - 11.06.2020)
Kozlovskis Kazimirs (12.10.1928 - 10.06.2020)
Kudeļkina Valija (16.08.1942 - 13.06.2020)
Latišonoka Valentīna (31.05.1965 - 12.06.2020)
Ļipatova Jadviga (10.08.1936 - 09.06.2020)
Petkevičs Fridrihs (26.09.1950 - 11.06.2020)
Petrovs Anatolijs (28.02.1932 - 10.06.2020)
Strazdoņika Irēna (20.01.1961 - 08.06.2020)
Tomiļina Valentīna (13.09.1944 - 15.06.2020)
Žukovska Longina (10.07.1938 - 12.06.2020).
D-fakti.lv
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