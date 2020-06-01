Ушли в мир иной...

Скорпион

24 октября

- 22 ноября

Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.