Метеорологи предупреждают о сильной жаре

Новости Латвия | 16 июня 2020 | 20:46

Пресс-фото Пресс-фото

В среду 17 июня в Латвии станет еще жарче, местами в Латгалии температура воздуха повысится до +30 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ближайшие дни страну накроет волна сильной жары: 17 июня на большей части территории Латвии будет до +27...+30 градусов, 18 июня +27...+31, 19 июня ожидаются мощные грозы, и уже лишь местами температура воздуха приблизится к +27...+28 градусам.

Кроме жаркой погоды, в среду ожидаются кратковременные грозы в восточной части Латвии, во время грозы ветер будет усиливаться. Днем и в центральных районах возможны грозы.

В Риге ожидается около +26 градусов.

LSM