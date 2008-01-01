4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

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Внезапное желание изменить все вокруг, по остроте и утомительности подобное приступу радикулита овладеет вами сегодня. Окружающим крупно повезет, если в своем стремлении реформировать все и вся вы ограничитесь разгромом собственного дома.

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Новости Латвия | 16 июня 2020 | 20:46

Метеорологи предупреждают о сильной жаре

Пресс-фото

В среду 17 июня в Латвии станет еще жарче, местами в Латгалии температура воздуха повысится до +30 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ближайшие дни страну накроет волна сильной жары: 17 июня на большей части территории Латвии будет до +27...+30 градусов, 18 июня +27...+31, 19 июня ожидаются мощные грозы, и уже лишь местами температура воздуха приблизится к +27...+28 градусам.

Кроме жаркой погоды, в среду ожидаются кратковременные грозы в восточной части Латвии, во время грозы ветер будет усиливаться. Днем и в центральных районах возможны грозы.

В Риге ожидается около +26 градусов.

LSM    

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