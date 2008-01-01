4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний

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Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить, постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия.

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Источник: ignio.com

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Новости Происшествия | 15 июня 2020 | 21:57

Служебная овчарка Дарвин нашла в Даугавпилсе склад нелегальных сигарет

госполиция

12 июня работники Даугавпилсского участка Управления Госполиции Латгальского региона с помощью служебной овчарки по имени Дарвин проверяли территорию одного из рынков Даугавпилса. В итоге было найдено 29 660 сигарет без латвийских акцизных марок.

Большая часть найденных сигарет была из Белоруссии. Полиция выясняет личности людей, связанных с найденной контрабандой.

В соответствии с частью первой статьи 221 за нелегальное хранение, перевозку и реализацию табачной и алкогольной продукции в крупных размерах грозит лишение свободы до года, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Delfi

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