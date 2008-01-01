Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 15 июня 2020 | 21:49

На 15 июня 2020 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автомеханик;

- администратор отеля;

- архитектор;

- ассистент руководителя проекта;

- бетонщики;

- бухгалтеры;

- ветеринар;

- водитель автопогрузчика;

- водители автомобиля;

- водители такси;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- газосварщики;

- главный налоговый инспектор;

- горничный отеля;

- грузчик (работа в Германии);

- дамские парикмахеры;

- делопроизводитель;

- директор Медумской школы;

- дояры (Вайкуляны, Ликсна);

- закройщик;

- жестянщики;

- интервьюер;

- инженер-механик систем отопления, вентиляции и охлаждения;

- инженер по подготовке производства;

- инженер–строитель;

- инженер-электрик;

- испытатель (металлообработка / машиностроение);

- исполнительный директор;

- каменщики;

- коммерческий директор;

- комплектовщики;

- кондитер;

- конструкторы-механики (машиностроение/металлообработка);

- контролер швейного производства;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопед;

- маляры;

- мастер по ремонту сельскохозяйственной техники (Вайкуляны, Ликсна);

- мастер швейного производства;

- медсестра;

- менеджер по контролю качества;

- методист в сфере образования;

- механик в цех;

- механик-конструктор;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажники строительных конструкций;

- монтажники труб;

- мойщик производственного оборудования;

- мужской парикмахер;

- мясники (работа в Германии);

- нормировщик;

- операторы ввода данных;

- оператор дровокольного оборудования;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор пескоструйного оборудования (работа в Риге);

- оператор по обслуживанию клиентов;

- оператор покраски металла (работа в Риге);

- оператор по приготовлению химических веществ/экстрактов (работа в Ливанах);

- оператор по производству пиломатериалов;

- оператор по производству продуктов питания;

- оператор прядильного оборудования;

- отделочники;

- оптометрист;

- официант;

- парикмахеры;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник врача;

- портной;

- программист;

- продавцы-консультанты;

- продавцы в магазины розничной торговли;

- продавец рынка;

- проектировщики;

- производитель мясных продуктов;

- разработчик компьютерных приложений;

- руководитель участка монтажа оптических электронных устройств (работа в Ливанах);

- ремонтный рабочий;

- рубщики мяса (“обвальщики”);

- руководитель отдела по учебно-воспитательной работе;

- руководитель предприятия (металлообработка);

- руководители проектов;

- руководители смены;

- руководитель строительных работ;

- руководитель хозяйственного структурного подразделения;

- сантехники;

- сварщики;

- сельскохозяйственные рабочие;

- складские работники;

- скотники;

- слесари;

- слесарь судоремонта (работа в Риге);

- слесари-монтажники;

- слесари подвижного состава;

- сметчики;

- специалист по маникюру;

- специалист по общественным отношениям;

- специалист по персоналу;

- специалисты по продажам;

- специалист по закупкам;

- специалист центра обслуживания;

- стоматолог;

- строители;

- строительный рабочий;

- технологи;

- технолог продуктов питания;

- тракторист;

- уборщики;

- укладчик кабеля;

- управляющий домами;

- учитель дошкольного образования;

- учитель информатики и математики;

- учитель начального образования;

- учитель основного образования;

- учитель по воспитательной работе;

- учитель профессионального образования;

- учётчик;

- финансовый аналитик;

- швеи;

- штукатуры;

- экономисты;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёры;

- электрослесарь;

- электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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