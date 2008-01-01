4 июля
День памяти жертв геноцида еврейского народа
Именины:
Сандис, Сандийс, Улвис, Улдис / Анастасия, Антоний
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Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить, постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 15 июня 2020 | 22:00
В вагонах с углем и щепой нашли 400 тысяч белорусских сигарет
В воскресенье, 14 июня, таможенники и пограничники в трех грузовых поездах обнаружили 390 000 контрабандных сигарет (19 500 пачек). Их привезли из Белоруссии, спрятав среди каменного угля и щепы.
На таможенном пункте Индрас в вагоне со щепой было найдено 60 000 сигарет (3000 пачек) "Премьер". В другом поезде, который перевозил каменный уголь, было 130 000 (6500 пачек) сигарет той же марки.
В третьем поезде среди щепы было найдено 200 000 сигарет (10 000 пачек).
Государству был нанесен ущерб в размере 62 тысяч евро.
В этом году за первые пять месяцев таможенное управление Службы государственных доходов в ходе контрольных мероприятий обнаружило почти 25 млн контрабандных сигарет.
Государство могло недополучить налоги на сумму почти 4 млн евро.
За контрабанду сигарет в январе-мае оформлен 181 протокол об административном правонарушении, материалы 65 дел переданы управлению налогово-таможенной полиции для начала уголовных процессов.
В первом полугодии прошлого года таможня обнаружила 97,66 млн единиц контрабандных табачных изделий.
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