4 июля

День памяти жертв геноцида еврейского народа

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Сегодня вы не будете испытывать необходимости лазать за словом в карман. Это даже может вам навредить, постарайтесь хоть немного ограничивать бурю своего остроумия.

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Новости Происшествия | 15 июня 2020 | 22:00

В вагонах с углем и щепой нашли 400 тысяч белорусских сигарет

Погранохрана ЛР

В воскресенье, 14 июня, таможенники и пограничники в трех грузовых поездах обнаружили 390 000 контрабандных сигарет (19 500 пачек). Их привезли из Белоруссии, спрятав среди каменного угля и щепы.

На таможенном пункте Индрас в вагоне со щепой было найдено 60 000 сигарет (3000 пачек) "Премьер". В другом поезде, который перевозил каменный уголь, было 130 000 (6500 пачек) сигарет той же марки.

В третьем поезде среди щепы было найдено 200 000 сигарет (10 000 пачек).

Государству был нанесен ущерб в размере 62 тысяч евро.

В этом году за первые пять месяцев таможенное управление Службы государственных доходов в ходе контрольных мероприятий обнаружило почти 25 млн контрабандных сигарет.

Государство могло недополучить налоги на сумму почти 4 млн евро.

За контрабанду сигарет в январе-мае оформлен 181 протокол об административном правонарушении, материалы 65 дел переданы управлению налогово-таможенной полиции для начала уголовных процессов.

В первом полугодии прошлого года таможня обнаружила 97,66 млн единиц контрабандных табачных изделий.

Делфи

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