Фотовыставка рассказывает о событиях «Уздыма» в 2019 году

Новости Культура | 5 мая 2020 | 14:29

В нашей жизни происходят самые разные события. Одни оставляют яркие воспоминания надолго, другие неожиданно всплывают в памяти. Мы с каждым годом становимся взрослее и мудрее, а фотоальбомы хранят счастливые мгновения приятных встреч. У Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» есть добрая традиция – делать ежегодную фотовыставку о деятельности организации за прошедший год. Таким образом подводятся итоги и пишется летопись.

События 2019 года на фотовыставке «Уздыма» разделены по пяти стендам, каждый объединяет снимки на определенную тему.

Позитивный имидж

Первый стенд рассказывает о самых значимых событиях в жизни общественной организации, которые укрепляют ее позитивный имидж в Латвии, Беларуси, за рубежом.

Медаль «100 лет дипломатической службы Беларуси» председателю «Уздыма», диплом Республиканского центра национальных культур Министерства культурвы РБ за издание газеты «Уздым», участие редактора газеты «Уздым» в Международной выставке «СМИ в Беларуси», участие руководителей «Уздыма» в творческой стажировке в Минске – это признание Беларусью продуктивной деятельности белорусов зарубежья в Даугавпилсе.

О постоянной связи белорусов с этнической родиной повествуют фото с приема по поводу Дня независимости РБ в Посольстве Беларуси в Латвии, с участка голосования в ЛР на выборах парламента Беларуси.

Встреча с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламбертом Заньером – возможность донести свою точку зрения до европейских чиновником.

Каждая организация гордится своими традициями, к ним можно отнести ежедневное празднование дня рождения «Уздыма», ежегодное общее отчетное собрание, а также участие в диктанте по белорусскому языку.

Международный фестиваль белорусской авторской песни

Отдельный стенд посвящен Международному фестивалю белорусской авторской песни, который впервые провел «Уздым». Интересную идею общества через конкурс проектов негосударственных организаций финансово поддержала Даугавпилсская городская дума.

Концерт состоялся 6 сентября 2019 года в концертном зале АРТ-центра Марка Ротко. В фестивале участвовали 12 авторов и исполнителей из Латвии, Беларуси и Литвы, концерт посмотрели более 100 зрителей, была издана тематическая газета.

Организаторы надеются, что им удастся создать ежегодный фестиваль белорусской авторской песни, который станет публичной площадкой для объединения авторов и исполнителей Латвии, Беларуси и зарубежья; сохранить белорусский язык в среде белорусов зарубежья – в Даугавпилсе.

Воскресная школа «Вясёлка»

Белорусская воскресная школа «Вяселка» - особая гордость «Уздыма». Она действует уже 25 лет. В ней занимаются 11 детей разного возраста, которых с белорусской культурой знакомят 4 педагога. Традиционные праздники школы – «Коляды”, «Первый звонок» и «Последний звонок». С удовольствием воспитанники принимают участие в Спартакиаде школ национальных меньшинств в Риге, в конкурсе рисунков про Беларусь, и как награду оценивают поездку на Президентскую елку в сверкающий новогодний Минск.

Связи, отношения, память

За год активисты «Уздыма» совершили три экскурсионные поездки в Минск. Побывали в храме-памятнике Всех Святых, на промышленных предприятиях, на спектаклях в театрах, в музеях, погуляли по красивой столице, о чем повествуют фотографии.

Тема Второй мировой войны – на уровне генетической памяти святая для каждого белоруса, для самой Беларуси, понесшей колоссальные потери. Поэтому общество «Уздым» всегда возлагает в памятные даты венки и цветы к Вечному огню, братским могилам, дарит концерты ветеранам.

Другая трагическая дата в истории Беларуси – авария на Чернобыльской атомной станции, о которой до сих пор напоминают катастрофические последствия. В этот день белорусы собираются в храме на молебне в память погибших.

Традиции заключаются и в дружеских связях: поздравление Центра белорусской культуры с 20-летием, Рижского белорусского общества «Прамень» - с 30-летием, Латышского общества – с Днем провозглашения независимости ЛР, а также Дни белорусской культуры в Латвии и расставание с Генеральным консулом РБ, служебная командировка которого в Латвии завершилась.

Встречи с друзьями

Белорусский дом в Даугавпилсе – это место встречи друзей, единомышленников. Поскольку «Уздым» - большая организация, то и поводов для встреч предостаточно. Это могут быть капустники «Каляды» и «Лявон и Лявониха», Татьянин день и Поэтический марафон начинающих авторов; юбилейные и творческие вечера поэтов, художников, певиц, мастериц.

Очередной год промелькнул, оставив светлые воспоминания об интересных событиях и добрых людях, а еще – фотографии в семейный альбом «Уздыма», которые будут радовать гостей Белорусского дома целый год.



Жанна Романовская,

магистрант Даугавпилсского университета,

программа «Межкультурные отношения»

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