Президент Левитс: в решающий момент народ способен принять верные решения

Новости Латвия | 4 мая 2020 | 16:35

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Обращая взгляд к событиям прошлого, мы видим, что народ способен в решающие моменты сплотиться и принять правильные решения, чтобы обеспечить себе будущее и найти выход из кризиса, заявил в своем обращении к согражданам 4 мая президент Эгил Левитс.

В своей торжественной речи глава государства подчеркнул: судьбоносными для народа становятся «те исторические моменты, когда суммируется самое важное, когда мы стоим перед экзистенциальным выбором», сообщает LTV.

«То, что мы осуществили, что сделали, на долгое время определяет, как нации существовать и развиваться. Такой момент был 102 года назад, когда в разрушенной войной Латвии и оккупированной немцами Риге провозгласили латвийское государство. Такой момент был 30 лет назад, когда депутаты Верховного Совета проголосовали за восстановление независимости. Они считали, что только в своем государстве латыши могут обеспечить свое существование. Они выполнили волю народа после грандиозных демонстраций, собиравших сотни тысяч, считая, что мы хотим свободы самим решать свою судьбу», — сказал Левитс.

Президент подчеркнул, что такой же момент — и сейчас: «Мы видим, что народ способен в решающие моменты сплотиться и принять правильные решения, чтобы обеспечить себе будущее и найти выход из кризиса. Я убежден, мы найдем выход и из этого кризиса».

В день 30-летия провозглашения декларации о восстановлении независимости Латвийской республики глава государства возложил цветы к памятнику Свободы в Риге. Затем он обратился к народу, выступив в прямой трансляции в эфире LTV.

4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял «Декларацию о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики». Был также определен срок на восстановление независимости де-факто, который завершился избранием 5-го Сейма Латвийской Республики.

LSM