4 мая
День восстановления независимости Латвийской Республики
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Новости Общество | 4 мая 2020 | 16:33
Парад 4 мая в Даугавпилсе перенесен на год
Парад Национальных вооруженных сил в этом году на праздник 4 мая планировалось устроить в Даугавпилсе. Но из-за ограничений в связи с Covid-19 было решено, что он пройдет в будущем году, сообщает Latvijas radio.
Майский парад в каком-либо из городов Латвии — уже традиция, так вооруженные силы празднуют День восстановления независимости вместе со всем населением страны. Солдаты, земессарги и яунсарги, полицейские, пограничники и пожарные в этом году должны были промаршировать по улицам Даугавпилсе. Но поскольку им в период ЧС из-за коронавируса нужно заботится о безопасности общества, мероприятие не состоится. Командир НВС генерал-лейтеннат Леонид Калниньш пообещал, что парад состоится в следующем году:
«Мы празднуем 4 мая как годовщину восстановления независимости Латвии. И это возможность не только в столице проводить такие демонстрации вооруженных сил, но и в каких-то региональных городах.
В этом году был выбран Даугавпилс. Высочайшая ответственность была возложена на 3-ю Латгальскую бригаду. Было предусмотрено, что маршем пройдут ее подразделения. В параде всегда участвуют и отряд Госполиции, и пожарные, пограничники. Были предусмотрены показательные выступления, смотр военной техники, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррекции».
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