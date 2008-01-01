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Новости Культура | 3 мая 2020 | 23:03
Даугавпилсские поляки отмечают праздники в условиях ЧС
Третьего мая, в День Конституции Польши, представители польской диаспоры Даугавпилса по многолетней традиции возложили венки и цветы к памятному кресту на Слободке. Обычно многолюдное мероприятие сейчас изменило формат с учетом ЧС.
Цветы возложили глава Союза поляков Латвии Рышард Станкевич, директор Центра польской культуры Жанна Станкевич, директор Даугавпилсской Государственной польской гимназии имени Ю. Пилсудского Халина Смулько и еще несколько активистов-поляков.
Начало мая в Даугавпилсе уже много лет проходит под знаком польских праздников: 2 мая отмечается День Полонии и поляков, живущих за рубежом, а также День польского флага; 3 мая поляки всего мира вспоминают первую в Европе Конституцию 3 мая 1791 года. Этот документ перекроил всё государственное устройство и принципы правовых отношений в стране и модернизировал Польшу по самым передовым образцам того времени. Конституция 3 мая вошла в историю Польши как символ прогресса. Кроме этого, в Даугавпилсе в первые майские дни отмечают праздник Варшавской улицы, на которой и расположен Центр польской культуры.
Обычно, помимо возложения цветов, проходят праздничное шествие по Варшавской улице, концерты, фестивали, открываются выставки. В этом году все развлекательные мероприятия отменены.
После возложения цветов к кресту на Слободке представители польской диаспоры Даугавпилса объехали парк Свободы на автомобилях, украшенных государственными флагами Польши и Латвии, и отправились на богослужение в костел Непорочного зачатия пресвятой девы Марии. В этот же день они посетили мемориал польским солдатам в Лауцесской волости Даугавпилсского края.
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