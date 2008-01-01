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Новости Латвия | 3 мая 2020 | 17:39
Первые майские недели обещают быть холодными
В некоторые годы уже в начале мая в Латвию приходила жара, но в этом году по крайней мере три первые недели месяца будут прохладными, прогнозировали синоптики.
По данным Global Forecast System, ближайшие дни будут умеренно теплыми, местами температура воздуха приблизится к +20 градусам, по ночам будет от 0 до +8. Местами пройдут дожди, сообщает агентство LETA.
Самыми холодными могут быть дни с 10 по 15 мая, когда максимальная температура будет не выше +15 градусов, а по ночам ожидаются заморозки.
Возможно, средняя температура мая будет ниже нормы, а осадков будет больше, чем в апреле.
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