Covid-19 в Латвии: 879 случаев заболевания

Новости Латвия | 3 мая 2020 | 17:38

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За последние сутки было сделано 1143 теста на Covid-19, из которых восемь оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Таким образом, число зараженных выросло до 879, выздоровели 348 человек и 16 скончались. Всего было проведено 64 245 проверок.

Сейчас в больницах находятся 33 пациента, из которых четыре находятся в тяжелом состоянии.

Пять из восьми выявленных вчера пациентов Covid-19 являются клиентами пансионата Гайльэзерс Рижского центра социальной опеки, рассказала агентству LETA представительница Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

Тестирование в центре социальной опеки началось, когда 29 апреля у одного из его клиентов был обнаружен коронавирус. После получения этой информации ЦПКЗ начал эпидемиологическое расследование. До сих пор в конкретном социальном учреждении коронавирус выявлен у семи клиентов, живущих в одном отделении.

Латвия ранее приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.

С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.

Как уже писал Rus.lsm.lv, исследуя новую коронавирусную инфекцию, латвийские ученые выявили уже 12 уникальных мутаций вируса, о которых пока не сообщалось нигде в мире. Проанализировав генный материал вируса, исследователи получили первые в Балтии данные такого рода. Поскольку изучение вируса поможет создать вакцину, его исследуют во многих странах мира. Ученые из университетов и научных институтов Латвии уже начали создавать единую платформу по исследованию Covid-19.

В университете Страдиня стартуют два проекта, призванные помочь в борьбе с Covid-19. В рамках первого изучат биологические особенности вируса, а второй — обучающий: с помощью виртуальной реальности медиков научат правильно применять средства индивидуальной защиты.

LSM