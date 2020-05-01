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Новости В мире | 2 мая 2020 | 00:00

Швейцария отказалась от проведения ЧМ по хоккею. Теперь он снова должен пройти в Риге!

Пресс-фото

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что Швейцария отказалась от проведения перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В конце марта IIHF отменила проведение чемпионата мира в 2020 году. Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Матчи готовились принять Лозанна и Цюрих.

Сообщается, что Швейцарская федерация хоккея (SIHF) решила не добиваться переноса соревнований. В качестве основной причины отказа называются экономические риски, которые могут возникнуть при проведении турнира в 2021 году.

Оргкомитет чемпионата мира завершит работу в июне. Фанатам, которые купили билеты на игры ЧМ в Швейцарии, вернут деньги.

После отказа Швейцарии IIHF объявила, что в 2021 году чемпионат мира по хоккею, как и планировалось до пандемии, пройдет в Минске и Риге. В 2022 году турнир примет Финляндия, в 2023 году — Россия (Санкт-Петербург), в 2024 году — Чехия, в 2025 году — Дания и Швеция.

Сборная Латвии должна была сыграть на ЧМ-2020 в группе B вместе с Швейцарией, США, Финляндией, Россией, Норвегией, Казахстаном и Италией. В группу А попали сборные Чехии, Швеции, Канады, Словакии, Германии, Дании, Великобритании и Беларуси.

К 1 мая в Швейцарии зафиксировали 29 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1,7 тыс. человек скончались от осложнений. Во всем мире заболели 3,2 млн человек, из них 233 тыс. скончались.

Mixnews.lv

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