Министры: выпускных балов не будет, чтобы не попасть на “коронавирусную вечеринку”

Новости Латвия | 1 мая 2020 | 23:54

Flickr/Katy Rafferty Flickr/Katy Rafferty

Выпускникам 9-х и 12-х классов в этом году придется ограничиться получением дипломов и совместным фото на память, без проведения выпускных балов.

Об этом в ходе пресс-конференции сказала министр образования и науки Илга Шуплинска, отвечая на вопрос журналиста, надо ли покупать красивые платья и белые рубашки.

“О выпускных балах придется думать потом. Здесь важно соучастие родителей, которые смогут организовать праздник дома. Сейчас придется ограничиться получением диплома и общей фотографией. И то, если будет такая возможность”, – сказала Шуплинска.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле была более категорична.

“Мне иногда кажется, что мы сами “подливаем масло в огонь” там, где это абсолютно не нужно. Когда в Исландии проснулся вулкан, мы могли рассуждать “ах как жаль, что самолеты не летают” сколько угодно, но от нас ничего не зависело. Сейчас с коронавирусом то же самое. Мы можем проклинать и осуждать правительство и всех остальных политиков. Но не правительство себе выдумало этот вирус!”, – сказала министр.

Винькеле указала, что обязанностью правительства является, на основании данных эпидемиологов, установить определенные правила, чтобы жители чувствовали себя в безопасности.

“Поверьте мне, что ни один выпускной бал, особенно в 9-х классах, не стоит того, чтобы господин Перевощиков через три недели пришел и сказал, а теперь друзья устроим вечеринку и всех закроем (в больницах)”, – эмоционально высказалась Винькеле.

Mixnews.lv