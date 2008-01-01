1 мая
День созыва Конституционного собрания ЛР. День труда
Именины:
Зиедонис / Антон, Виктор
Гороскоп на день
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Попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать. В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет как дым, развеянный ветром.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 мая 2020 | 23:39
В ближайшие дни временами ожидаются дожди
В ближайшие дни временами ожидаются дожди, а температура воздуха будет умеренной, свидетельствуют прогнозы синоптиков? сообщает ЛЕТА.
В ночь на субботу, 2 мая, в Курземе будет дождливо, а утром и днем зона осадков пересечет большую часть страны. В воскресенье во многих регионах ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы.
Максимальная температура воздуха в субботу составит +11..+17 градусов, в воскресенье - до +19 градусов, на побережье будет прохладнее.
На следующей неделе температура воздуха немного понизится, ночью местами до -2..+5 градусов, а днем только временами превысит +15 градусов.
Также временами ожидаются осадки - в основном дождь, возможны грозы и град.
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