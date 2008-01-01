1 мая

День созыва Конституционного собрания ЛР. День труда

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Попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать. В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет как дым, развеянный ветром.

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Новости В мире | 1 мая 2020 | 23:36

Папа Франциск 1 мая помолился за всех трудящихся

AFP

Папа Римский Франциск помолился за всех трудящихся, пожелав, чтобы у все была работа. Соответствующую видеотрансляцию провел информационный портал Ватикана Vatican News.

1 мая Римско-католическая церковь отмечает день святого Иосифа труженика, отца Иисуса Христа.

"Помолимся за всех трудящихся. Чтобы у каждого была работа, чтобы всем платили справедливо и чтобы все могли иметь достоинство труда и удовольствие отдыха", — сказал глава Святого престола во время утренней мессы в Доме святой Марфы в Ватикане.

Праздник святого Иосифа труженика как покровителя всех трудящихся в 1955 году учредил папа Римский Пий XII.

Газета.ру

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