Под Даугавпилсом полиция изъяла 60 000 сигарет

1 мая
День созыва Конституционного собрания ЛР. День труда
Именины:
Зиедонис / Антон, Виктор
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодняшний день чреват стрессами, посему вам лучше не вступать в споры и отказаться, если это возможно от дальних поездок. И то и другое принесет вам мало радости.
Источник: ignio.com
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