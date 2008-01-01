1 мая

День созыва Конституционного собрания ЛР. День труда

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Сегодняшний день чреват стрессами, посему вам лучше не вступать в споры и отказаться, если это возможно от дальних поездок. И то и другое принесет вам мало радости.

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Новости Происшествия | 1 мая 2020 | 23:33

Под Даугавпилсом полиция изъяла 60 000 сигарет

Погранохрана ЛР

Пограничная служба изъяла 60 000 сигарет "премьер" с белорусскими акцизными марками. Это произошло в Деменской волости Даугавпилсского края.

Недалеко о Шембергского кладбища пограничники заметили подозрительный микроавтобус Renault Traffic. В багажнике лежало две коробки, затянутых черных полиэтиленом. А неподалеку от машины прикопанными в яме оказались еще четыре коробки.

В коробках обнаружилось 60 000 сигарет "Премьер" с белорусской акцизной маркой. Чуть позднее полиция задержала подозреваемых — двух граждан Латвии.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 221 — о незаконном хранении, перемещении или реализации табачных изделий в крупном объеме.

Делфи

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