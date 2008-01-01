Под Даугавпилсом полиция изъяла 60 000 сигарет

Новости Происшествия | 1 мая 2020 | 23:33

Погранохрана ЛР Погранохрана ЛР

Пограничная служба изъяла 60 000 сигарет "премьер" с белорусскими акцизными марками. Это произошло в Деменской волости Даугавпилсского края.

Недалеко о Шембергского кладбища пограничники заметили подозрительный микроавтобус Renault Traffic. В багажнике лежало две коробки, затянутых черных полиэтиленом. А неподалеку от машины прикопанными в яме оказались еще четыре коробки.

В коробках обнаружилось 60 000 сигарет "Премьер" с белорусской акцизной маркой. Чуть позднее полиция задержала подозреваемых — двух граждан Латвии.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 221 — о незаконном хранении, перемещении или реализации табачных изделий в крупном объеме.

Делфи