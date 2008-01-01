В Резекне задержали ранее судимого мужчину, попытавшегося ограбить магазин

Новости Происшествия | 1 мая 2020 | 23:31

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В среду, 29 апреля, после ограбления магазина в Резекне был оперативно задержан вооруженный мужчина, сообщила представитель Латгальского регионального управления государственной полиции Ласма Курсите.

По данным полиции, 29 апреля в 16:46 в небольшой магазин в Резекне зашел мужчина 1986 года рождения, чтобы купить алкоголь и сигареты. Поведение мужчины показалось продавщице подозрительным, поэтому женщина заранее положила руку на пульт тревоги, чтобы при первой необходимости нажать на кнопку и вызвать охрану.

Подойдя с товаром к продавщице, мужчина вытащил оружие, по предварительным данным, пневматический пистолет и, угрожая, потребовал вытащить из кассы деньги. Женщина, незаметно для преступника, вызвала охрану и пыталась как можно дольше удерживать мужчину в магазине. Поняв задумку продавщицы, грабитель забрал товар и выбежал из магазина.

Продавщица последовала за грабителем, привлекая внимание окружающих. Мужчина сел в транспортное средство и попытался скрыться, но его заметил другой очевидец, который принял участие в задержании преступника.

"В момент, когда возле магазина разворачивались горячие события, на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали преступника. Мужчина украл из магазина пять бутылок виски, пять блоков сигарет и два литра безалкогольного газированного напитка", — сообщила Курсите.

Ограбивший магазин мужчина был ранее судим. В ноябре 2019 года он вышел на свободу.

Delfi