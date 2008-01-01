Памятник латышским и польским героям в Даугавпилсе откроют осенью

Новости Общество | 1 мая 2020 | 22:55

Пресс-фото Пресс-фото

По понятным всем причинам намеченное на 4 мая открытие памятника, посвященного столетию освобождения Двинска (Даугавпилса) от большевиков, не состоится. Оно, скорее всего, произойдет в ноябре, сообщил Rus.Lsm.lv глава Союза поляков Латвии Рышард Станкевич.

«Мы в парке Свободы в Слободке планировали открыть памятник в честь польских и латышских героев — маршалов Юзефа Пилсудского и Эдварда Рыдз-Смиглы и генералов Яниса Балодиса и Петериса Радзиньша. Сейчас точную дату открытия никто назвать не может. Мы в данный момент — как на войне: вот закончится война, тогда и откроем. Хорошая дата 11 ноября — День независимости Польши и День Лачплесиса в Латвии. Памятник практически готов, он находится в мастерских автора — художника Ромуальда Гибовского, на его установку хватит двух-трех дней. У нас даже была идея установить памятник, а торжественное открытие провести позже, тем более, что объект изготовлен из кортеновской стали, кортен постепенно меняет цвет, и памятник как раз бы «созрел» к осени. Но пока мы от этой идеи отказались», — рассказал Р. Станкевич.

Слободка выбрана не случайно: здесь в годы Первой республики находилось кладбище польских воинов, погибших в Латвии в 1919-1920 годах. После Второй мировой войны польское кладбище в Слободке пришло в запустение и было ликвидировано в 1955 году. После же восстановления независимости Латвии 22 ноября 1992 года на месте уничтоженного кладбища установили крест. Памятный знак создан по проекту уже упомянутого Ромуальда Гибовского и архитектора Ванды Баулиной.

В мае 2017 года в Слободке посадили 100 дубов — в честь приближающегося столетия Латвии. Сейчас это место называется парком Свободы.

Третьего января 2020 года по инициативе польской общественности Даугавпилса на здании Даугавпилсской городской думы была восстановлена памятная доска, которая открылась в январе 1935 года в честь 15-летия освобождения города в результате военного сотрудничества Латвии и Польши. Доска была уничтожена в 1940 году.

LSM