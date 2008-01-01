30 апреля
День пожарной охраны
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Сегодня вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить может.
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Новости Латвия | 30 апреля 2020 | 18:46
Во время майских праздников полиция будет работать в усиленном режиме
Во время майских праздников полиция будет работать в усиленном режиме, контролируя соблюдение ограничений, введенных из-за Covid-19, заявил в интервью Латвийскому телевидению исполняющий обязанности начальника Госполиции Андрей Гришин.
Стражи правопорядка призывают общество проявить сознательность, поскольку цель ограничений — предотвратить распространения вируса и защитить людей от серьезных последствий, подчеркнул Гришин, напомнив, что любые публичные и частные мероприятия по-прежнему запрещены.
По словам Гришина, полиция также будет следить за соблюдением самоизоляции, патрулировать пляжи, зоны отдыха, общественные места, призывая людей соблюдать социальное дистанцирование.
Он также рассказал, что на сегодняшний день полицейские провели 65 000 различных проверок, а число выписанных протоколов приближается к 2000. В 90% случаев наказания были за несоблюдение запрета на проведение собраний и лишь редких случаях за нарушение карантина и самоизоляции.
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