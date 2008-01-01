Школьные экзамены: 9-е классы освободят, у 12-х — в июле

Новости Латвия | 30 апреля 2020 | 18:44

Пресс-фото Пресс-фото

Девятиклассники в этом году экзамены сдавать не будут — а вот выпускникам школ придется это сделать. Проверочные работы для учеников 12-х классов назначены на 2-27 июля, но обязательными будут только три — латышский, математика и иностранный язык, заявил на пресс-конференции глава Центра содержания образования Гунтар Цатлакс.

Чтобы обеспечить безопасность школьников и защиту их здоровья, во время экзаменов будут следить за требованиями гигиены и дистанцирования, обеспечат использование защитных средств. Экзамены будут проходить без перерывов, но их длительность не превысит 3 часа.

На первой неделе планируются экзамены по иностранному языку, на второй — по латышскому и математике.

Четвёртый экзамен по выбору не будет обязательным для получения аттестата, но школьники смогут сдавать его, если захотят.

Решение по поводу хода экзаменов еще должно принять правительство.

По словам министра образования Илги Шуплински, в данный момент все говорит о том, что экзамены можно будет организовать в запланированный период.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, три 12-классницы из Риги написали письмо министру образования и науки Илге Шуплинске (Новая консервативная партия), где попросили отменить централизованные экзамены или же прекратить учебу по всем предметам, кроме тех, обязательные экзамены по которым состоятся: математике, латышскому и иностранному языку.

Специалисты же не сомневаются, что экзамены в 12-х классах надо провести, несмотря на ограничения, введенные из-за Covid-19, сказал в интервью Latvijas Radio председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвил Ашераденс («Новое Единство»).

LSM