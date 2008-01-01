Весенние события из жизни Латгальского зоосада в Даугавпилсе

Новости Общество | 30 апреля 2020 | 18:00

В Латгальский зоосад пришла весна. Двор зоосада начинает зеленеть и расцветать, а экспозиция наполняется пением древесных лягушек. Сурикаты и карликовые кролики загорают на весеннем солнце. Как и остальные обитатели зоосада, они ощущают наступление теплого времени года.

Весна в этом году отличается от предыдущих, ведь ввиду объявленного чрезвычайного положения в стране, Латгальский зоосад закрыт для посещений до 12-ого мая. Работники зоосада используют это время целесообразно – ремонтируют террариумы, улучшают и обновляют искусственные растения, ведут исследовательскую деятельность. Основными задачами Латгальского зоосада являются экологическое воспитание общества, наблюдение за земноводными в природных условиях, исследование и сохранение редких видов животных Латвии.

Земноводные пробудились от зимнего сна намного раньше в этом году. В рамках программы “Natura 2000” работники зоосада ведут наблюдение за земноводными в условиях дикой природы. 62 черепахи, размноженные в зоосаде, сейчас живут в природном парке “Silene”. Этой весной обследование показало, что черепахи хорошо обжили территорию парка. Латгальский зоосад стал лидером в сохранении болотных черепах Латвии, а также пополнил водоемы окрестностей Даугавпилса краснобрюхими жерлянками и болотными черепахами.

Одним из крупнейших проектов зоосада является создание «Болотной тропы», которая находится на территории Латгальского зоосада. Тропа пролегает через болото в центре города Даугавпилс. Это единственное болото такого типа в Европе. На территории болота обитают колонии чаек, которые сумели приспособиться к жизни в городском ритме. Планируется, что посетители зоосада смогут выбрать себе маршрут приключений, отправиться на прогулку по благоустроенной тропе и почувствовать себя настоящими исследователями природы. По завершению второго этапа проекта, начнутся дальнейшие работы по созданию «Болотной тропы».

Весна для обитателей Латгальского зоосада — это очень активная пора. В этом году в зоосаде уже родились две летучие собаки и 184 головастика вьетнамских лягушек-быков, пара галаг ожидает пополнения, а у самки крокодила скоро появится возможность познакомиться с самцом своего вида. Разнообразие жителей зоосада в этом году также дополнили 20 гладких шпорцевых лягушек, а у южноазиатских водяных скорпионов и крупных водных клопов, которые были доставлены из Японии, начался период спаривания. Вскоре из Испании прибудет самка выдры, чтобы составить компанию самцу, который обитает в новом террариуме зоосада.

Ученые Латгальского зоосада вместе с Даугавпилсским университетом активно участвуют в международном латвийско-украинском проекте по возникновению ротанов в природе Восточной Европы. Ученые проводят исследования о влиянии паразитов на развитие земноводных, а также публикуют статьи и пишут учебные материалы.

Латгальский зоосад является одним из самых популярных туристических объектов Даугавпилса. В 2019 году в зоосаде было насчитано более 50-ти тысяч посещений жителями Латвии и других стран.

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