30 апреля
День пожарной охраны
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Гороскоп на день
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Сегодня вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить может.
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Новости Общество | 30 апреля 2020 | 17:58
«Цветущий город» - Даугавпилс украшается цветами и объектами среды
С наступлением теплой погоды Даугавпилс все больше наряжается в зеленые одежды, а в воздухе парит ожидание предстоящего лета. Атмосферу весенней свежести прекрасно дополняют цветочные украшения и разные элементы декора, созданные стараниями экспертов ландшафтного дизайна и работников коммунальных служб города. В настоящий момент в городе высажены все весенние насаждения – около 14 000 растений, а летние саженцы уже прорастают в теплицах муниципального предприятия «Labiekārtošana-D».
Ситуация с распространением Covid-19 почти никак не повлияла на работу озеленителей – все необходимые семена и саженцы были закуплены заранее. Соблюдая дистанцию, сотрудники «Labiekārtošana-D» продолжили работать в привычном режиме. Сейчас идет подготовка цветов к летнему сезону, темой которого станет дикая природа в городской среде.
Постепенно происходит и установка объектов среды, большинство из которых являются новшествами прошлого года. Но и в этом году ожидается пару сюрпризов. Например, в центральном парке будут установлены детские домики, покрытые вьющимися растениями, которые отлично дополнят детскую площадку.
На создание городских декоров уходит много времени, труда и финансов. «Цветущий город» особенно трудно подготовить и содержать в засушливое время – а именно такими, согласно прогнозам, будут ближайшие теплые месяцы. Поэтому даугавпилчан призывают бережно относится к всевозможным живым украшениям, чтобы они могли радовать глаз на протяжении долгого времени.
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