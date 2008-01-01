«Цветущий город» - Даугавпилс украшается цветами и объектами среды

Новости Общество | 30 апреля 2020 | 17:58

С наступлением теплой погоды Даугавпилс все больше наряжается в зеленые одежды, а в воздухе парит ожидание предстоящего лета. Атмосферу весенней свежести прекрасно дополняют цветочные украшения и разные элементы декора, созданные стараниями экспертов ландшафтного дизайна и работников коммунальных служб города. В настоящий момент в городе высажены все весенние насаждения – около 14 000 растений, а летние саженцы уже прорастают в теплицах муниципального предприятия «Labiekārtošana-D».

Ситуация с распространением Covid-19 почти никак не повлияла на работу озеленителей – все необходимые семена и саженцы были закуплены заранее. Соблюдая дистанцию, сотрудники «Labiekārtošana-D» продолжили работать в привычном режиме. Сейчас идет подготовка цветов к летнему сезону, темой которого станет дикая природа в городской среде.

Постепенно происходит и установка объектов среды, большинство из которых являются новшествами прошлого года. Но и в этом году ожидается пару сюрпризов. Например, в центральном парке будут установлены детские домики, покрытые вьющимися растениями, которые отлично дополнят детскую площадку.

На создание городских декоров уходит много времени, труда и финансов. «Цветущий город» особенно трудно подготовить и содержать в засушливое время – а именно такими, согласно прогнозам, будут ближайшие теплые месяцы. Поэтому даугавпилчан призывают бережно относится к всевозможным живым украшениям, чтобы они могли радовать глаз на протяжении долгого времени.

Daugavpils

