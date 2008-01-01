30 апреля

День пожарной охраны

Именины:
Лиана, Лилия / Адриан, Александр, Макар

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня вам, возможно, придется поступиться одним из собственных принципов. Не то, чтобы это было так уж страшно, но некоторое моральное неудобство доставить может.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
9 .. 11 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
1 .. 3 м/с
пятница
Ночь
2 .. 4 C
Утро
6 .. 8 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Проект «Белорусские гении» награжден дипломом Беларуси

Научно-просветительская акция «Белорусские гении» Даугавпилского Центра белорусской культуры вошла в ...

2. Все крупные спортивные и культурные мероприятия этого лета отменяются

3. Поджигатели старника активны даже во время чрезвычайной ситуации

4. Пьяный водитель совершил ДТП, а полиции соврал, что его машину угнали

5. Ушли в мир иной...

6. Проект «Фестиваль белорусской авторской песни» награжден дипломом Беларуси

7. Covid-19 в Латвии: 778 случаев заболевания

8. В Даугавпилсе в автоаварии погиб 29-летний пассажир

9. Найдено тело подозреваемого в преступлении

10. Рядом с границей нашли свертки с контрабандным товаром

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Общество | 30 апреля 2020 | 17:58

«Цветущий город» - Даугавпилс украшается цветами и объектами среды

С наступлением теплой погоды Даугавпилс все больше наряжается в зеленые одежды, а в воздухе парит ожидание предстоящего лета. Атмосферу весенней свежести прекрасно дополняют цветочные украшения и разные элементы декора, созданные стараниями экспертов ландшафтного дизайна и работников коммунальных служб города. В настоящий момент в городе высажены все весенние насаждения – около 14 000 растений, а летние саженцы уже прорастают в теплицах муниципального предприятия «Labiekārtošana-D».

Ситуация с распространением Covid-19 почти никак не повлияла на работу озеленителей – все необходимые семена и саженцы были закуплены заранее. Соблюдая дистанцию, сотрудники «Labiekārtošana-D» продолжили работать в привычном режиме. Сейчас идет подготовка цветов к летнему сезону, темой которого станет дикая природа в городской среде.

Постепенно происходит и установка объектов среды, большинство из которых являются новшествами прошлого года. Но и в этом году ожидается пару сюрпризов. Например, в центральном парке будут установлены детские домики, покрытые вьющимися растениями, которые отлично дополнят детскую площадку.

На создание городских декоров уходит много времени, труда и финансов. «Цветущий город» особенно трудно подготовить и содержать в засушливое время – а именно такими, согласно прогнозам, будут ближайшие теплые месяцы. Поэтому даугавпилчан призывают бережно относится к всевозможным живым украшениям, чтобы они могли радовать глаз на протяжении долгого времени.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 