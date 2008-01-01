30 апреля

День пожарной охраны

Именины:
Лиана, Лилия / Адриан, Александр, Макар

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.

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Источник: ignio.com

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Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 30 апреля 2020 | 10:50

Четверг, 30 апреля: днем потеплеет

D-fakti.lv

В четверг днем будет немного теплее, чем в среду – температура воздуха повысится до +8..+14 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается незначительная облачность, без осадков, слабый восточный ветер.

В Риге в четверг будет малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +12 градусов.

LSM

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