Четверг, 30 апреля: днем потеплеет

Новости Латвия | 30 апреля 2020 | 10:50

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В четверг днем будет немного теплее, чем в среду – температура воздуха повысится до +8..+14 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается незначительная облачность, без осадков, слабый восточный ветер.

В Риге в четверг будет малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +12 градусов.

LSM