30 апреля
День пожарной охраны
Именины:
Лиана, Лилия / Адриан, Александр, Макар
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
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Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 30 апреля 2020 | 10:50
Четверг, 30 апреля: днем потеплеет
В четверг днем будет немного теплее, чем в среду – температура воздуха повысится до +8..+14 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается незначительная облачность, без осадков, слабый восточный ветер.
В Риге в четверг будет малооблачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +12 градусов.
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