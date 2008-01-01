29 апреля
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Сегодняшний день предназначен для плодотворного сотрудничества, а уж с кем именно - выбирать вам. Ни в коем случае не вступайте в споры и не распространяйте сплетни. Это обернется против вас.
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Новости Происшествия | 29 апреля 2020 | 19:34
В лесном массиве найдено тело убитого 35-летнего мужчины
По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), утром 25 апреля в лесном массиве в Балви было найдено тело мужчины (1984 г.р.) со следами насильственной смерти. В рамках начатого уголовного процесса полиция задержала группу подозреваемых.
Как отмечают в ЛРУП, среди задержанных мужчины 1993 и 1988 г.р., а также женщина 1977 г.р. Ранее все эти лица попадали в поле зрения органов правопорядка за несоблюдение ограничений и запретов на собрания, введенных в Латвии на время действия режима чрезвычайной ситуации.
В частности, 14 апреля Госполиция получила информацию, что эта компания собралась в одной из квартир для распития алкоголя. При этом подобные нарушения фиксировались там полицией регулярно, поэтому трижды полиция наказывала нарушителей в административном порядке, оштрафовав на 150, 1000 и 2000 евро.
Обстоятельства убийства расследуются, в рамках уголовного процесса назначены экспертизы.
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