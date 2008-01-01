В Даугавпилсе дети возвращаются в детские сады

Новости Общество | 28 апреля 2020 | 19:43

LSM LSM

Число детей, посещающих детские сады в Даугавпилсе, постепенно увеличивается. После объявления чрезвычайной ситуации больше 90% родителей забрали детей домой. К концу марта детские сады посещало около 350 ребят, но за последние две недели апреля их уже стало почти 700. Однако почти половина детских садов по-прежнему закрыта, сообщает передача «Домская площадь» Латвийского радио 4.

Когда 13 марта в Латвии объявили чрезвычайную ситуацию, большинство родителей отказались от посещения детских садов. Меньше всего детей пришло в садики 27 марта — 350 человек из 4600 по всему Даугавпилсу. Руслана забрала ребенка из сада 13 марта, но 22 апреля вернулись.

«Когда страна вошла в ЧС стало страшно: а вдруг чей-то ребенок был в контакте, и мы тоже заболеем? Поэтому оставили ребенка дома. Тем более я могу сидеть с ней дома. Целый месяц мы сидели дома, но ей просто делать нечего. Позанималась, поспала, покушала, но нет никакого общения и развития».

Руслана 20 апреля пришла в детсад, чтобы забрать вещи, поскольку планировали вернуться в сентябре, но после разговора с воспитателем передумала. «Мы сейчас вернулись в другой детский сад, в котором наша дежурная группа. Нашу группу закрыли, точнее не группу, а закрыли весь садик. Еще первую неделю работала дежурная группа, а потом закрыли весь садик и перевели в другой сад».

Кристина забрала ребенка из сада после 13 марта, потому что салон, где она работает парикмахером, решил уйти на двухнедельный карантин. С выходом на работу ребенок снова пошел в детский сад, но вначале попросили справку от семейного врача, которая в итоге не потребовалась.

«Я позвонила семейному врачу, мне ответили, что здоровым детям справки не выдают и в сад можно вернуться просто так, поскольку мы не болели. Звоню опять заведующей, мне говорят, что нужна справка. Объясняю, что справки не дают здоровым детям в связи с этой ситуацией. Она мне сказала, что поговорит с медсестрой и перезвонит. Потом позвонили, сказали, что можно возвращаться, только надо подписать подтверждение, что мы ни с кем не общались из-за границы, нигде не были».

В детском саду №10 четыре дежурные группы. До карантина его посещало около 100 детей. Сегодня — 55 из четырех садов, рассказывает руководитель детсада Нина Кондратьева. «Мы приняли три дежурные группы из трех дошкольных учреждений. Все дежурные группы обеспечены отдельным входом. Никакого пересечения нет. Все меры безопасности приняты. Нормальный рабочий процесс, поэтому надеюсь, что все меры безопасности позволят нам вернуться в скором времени к нормальной жизни».

Родители возвращают детей в сад — это тенденция последних недель, но речь идет о постепенном увеличении, продолжает Кондратьева. «Возможно, использовали все ресурсы, какие могли на своих рабочих местах, отпуска и так далее. Есть такая тенденция, что у родителей есть потребность. Приходит та ситуация, когда некому присмотреть за детьми».

Детский сад №7 на Новом Форштадте в понедельник пришел 61 ребенок. Работает четыре группы. Кроме этого, в саду размещены дети из двух соседних садов. Это еще две группы, рассказывает руководитель детского сада №7 Велта Колпакова. «Всего в саду с соседями 106 [детей], а завтра будет больше. Уже приходят спрашивают, что нужно, чтобы вернуться. В среднем за прошлую неделю приходило по 2-3. Возвращаются в группы других детских садов, но там очень мало. По одному. А у нас, поскольку они на своей территории, возвращается больше. Завтра ждем 3-4 человек».

В понедельник в детские сады Даугавпилса пришло 683 ребенка (14,8%). Это на 72 человека больше, чем в пятницу. Но по-прежнему 16 детских садов из 29 закрыты.

LSM