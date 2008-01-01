28 апреля

Всемирный день охраны труда

Именины:
Гундега, Терезе / Анастасий, Анастасия, Андрей, Василиса

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
14 .. 16 C
Вечер
13 .. 15 C
Ветер
4 .. 6 м/с
среда
Ночь
6 .. 8 C
Утро
4 .. 6 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Проект «Белорусские гении» награжден дипломом Беларуси

Научно-просветительская акция «Белорусские гении» Даугавпилского Центра белорусской культуры вошла в ...

2. Все крупные спортивные и культурные мероприятия этого лета отменяются

3. Поджигатели старника активны даже во время чрезвычайной ситуации

4. Пьяный водитель совершил ДТП, а полиции соврал, что его машину угнали

5. Ушли в мир иной...

6. Проект «Фестиваль белорусской авторской песни» награжден дипломом Беларуси

7. Covid-19 в Латвии: 778 случаев заболевания

8. Библиотеки Даугавпилса предлагают сканирование материалов для учебы

9. Преступники вломились в частный дом и похитили деньги

10. Активные работы по благоустройству и реставрации в Даугавпилсской крепости

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Латвия | 28 апреля 2020 | 19:38

В среду резко похолодает

D-fakti.lv

Хотя сегодня воздух в южных районах Латвии прогрелся до +15..+17 градусов, завтра, по прогнозам синоптиков, будет заметно холоднее.

Погода в ближайшие сутки ухудшится, сгустится облачность, время от времени ожидается дождь, а на севере Видземе, не исключено, возможен и мокрый снег.

Ветер задует с севера, северо-запада, временами его скорость будет достигать 10 м/сек.

Ночью температура воздуха опустится до 0..+5 градусов, днем не превысит +7..+12.

LSM 

Добавить комментарий

 