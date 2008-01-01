28 апреля
Всемирный день охраны труда
Именины:
Гундега, Терезе / Анастасий, Анастасия, Андрей, Василиса
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Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 28 апреля 2020 | 19:38
В среду резко похолодает
Хотя сегодня воздух в южных районах Латвии прогрелся до +15..+17 градусов, завтра, по прогнозам синоптиков, будет заметно холоднее.
Погода в ближайшие сутки ухудшится, сгустится облачность, время от времени ожидается дождь, а на севере Видземе, не исключено, возможен и мокрый снег.
Ветер задует с севера, северо-запада, временами его скорость будет достигать 10 м/сек.
Ночью температура воздуха опустится до 0..+5 градусов, днем не превысит +7..+12.
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