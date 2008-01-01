В среду резко похолодает

Новости Латвия | 28 апреля 2020 | 19:38

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Хотя сегодня воздух в южных районах Латвии прогрелся до +15..+17 градусов, завтра, по прогнозам синоптиков, будет заметно холоднее.

Погода в ближайшие сутки ухудшится, сгустится облачность, время от времени ожидается дождь, а на севере Видземе, не исключено, возможен и мокрый снег.

Ветер задует с севера, северо-запада, временами его скорость будет достигать 10 м/сек.

Ночью температура воздуха опустится до 0..+5 градусов, днем не превысит +7..+12.

LSM