В доме-музее Райниса в Беркенеле появится текстильная мастерская

Новости Культура | 28 апреля 2020 | 19:35

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В апреле в доме-музее Райниса в Беркенеле (Даугавпилсский край) начались ремонтные работы в старом здании клети. Клеть преобразится — в ней будет работать текстильная мастерская, знакомящая со старинными ткацкими промыслами, рассказала Rus.Lsm.lv руководитель Управления культуры Даугавпилсской краевой думы Инара Мукане.

«Мы стремимся расширить спектр услуг для посетителей. Первый этаж клети использовался и раньше — там проходили конкурсы и выставки, строительные работы будут способствовать благоустройству этажа. А под самой крышей мы оборудуем специальное помещение, такой второй этаж, там появятся старинные ткацкие станки. Посетители увидят, как получали шерстяные, льняные и конопляные нити сто с лишним лет назад, как пряли пряжу. У туристов будет возможность самим поучаствовать в этом процессе», — рассказала И. Мукане.

Реконструкция клети в Беркенеле проходит в рамках проекта трансграничного сотрудничества Латвии и России «Ремесленничество без границ». Проект реализуют самоуправления Даугавпилса, Даугавпилсского, Резекненского, Балвского и Дагдского краев, а также Порховский район Псковской области в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования и Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области.

«Строительные работы в клети завершатся в октябре, затем потребуется некоторое время для обустройства текстильной мастерской. Первых туристов мы примем уже в новом сезоне — весной 2021 года», — заверила руководитель Управления культуры Даугавпилсского края.

В усадьбе Беркенеле, находящейся в восьми километрах от Даугавпилса, Райнис жил девять лет — с 1872 по 1881 год. Живя в усадьбе, будущий поэт учился в немецкой школе на Гриве (ныне — Даугавпилсская средняя школа № 6 имени Яниса Райниса, Грива в 1953 году вошла в состав Даугавпилса), чтобы затем продолжить образование в Рижской гимназии.

Райнис вспоминал: «Первые стихи пытался сочинить в Гривской школе». В 1965 году к 100-летию со дня рождения Райниса в Беркенеле была открыта экспозиция, и бывшее имение стало филиалом Даугавпилсского краеведческого и художественного музея. Самостоятельным музеем Беркенеле является с 1996 года.

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