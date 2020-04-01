28 апреля
Всемирный день охраны труда
Именины:
Гундега, Терезе / Анастасий, Анастасия, Андрей, Василиса
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Ваша задача - взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 апреля 2020 | 19:24
Ушли в мир иной...
С 22 по 28 апреля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 13 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Gavrilovs Boriss (30.04.1941 - 23.04.2020)
Gereiko Gunārs (15.04.1963 - 27.04.2020)
Gluharjovs Jevgeņijs (10.11.1938 - 21.04.2020)
Grigorjevs Nikolajs (10.01.1944 - 27.04.2020)
Kašs Imants (03.03.1944 - 25.04.2020)
Kazačonoks Ivans (14.06.1953 - 24.04.2020)
Kolomažņikova Jaņina (20.06.1937 - 26.04.2020)
Kolosovs Vasilijs (02.03.1971 - 22.04.2020)
Lušņikova Tamāra (25.09.1936 - 22.04.2020)
Mihailovičs Sergejs (07.03.1975 - 23.04.2020)
Mureviča Fedosija (12.06.1933 - 23.04.2020)
Spiridovska Tereza (27.11.1957 - 25.04.2020)
Vasiļjeva Aleksandra (28.07.1924 - 27.04.2020).
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