28 апреля

Всемирный день охраны труда

Именины:
Гундега, Терезе / Анастасий, Анастасия, Андрей, Василиса

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Ваша задача - взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
14 .. 16 C
Вечер
13 .. 15 C
Ветер
4 .. 6 м/с
среда
Ночь
6 .. 8 C
Утро
4 .. 6 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

С каким настроением вы встречаете весну?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Проект «Белорусские гении» награжден дипломом Беларуси

Научно-просветительская акция «Белорусские гении» Даугавпилского Центра белорусской культуры вошла в ...

2. Все крупные спортивные и культурные мероприятия этого лета отменяются

3. Поджигатели старника активны даже во время чрезвычайной ситуации

4. Пьяный водитель совершил ДТП, а полиции соврал, что его машину угнали

5. Ушли в мир иной...

6. Проект «Фестиваль белорусской авторской песни» награжден дипломом Беларуси

7. Covid-19 в Латвии: 778 случаев заболевания

8. Библиотеки Даугавпилса предлагают сканирование материалов для учебы

9. Преступники вломились в частный дом и похитили деньги

10. Активные работы по благоустройству и реставрации в Даугавпилсской крепости

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {178}

 

Новости Общество | 28 апреля 2020 | 19:24

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 22 по 28 апреля 2020 года в Даугавпилсском загсе были выданы 13 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Gavrilovs Boriss (30.04.1941 - 23.04.2020)
Gereiko Gunārs (15.04.1963 - 27.04.2020)
Gluharjovs Jevgeņijs (10.11.1938 - 21.04.2020)
Grigorjevs Nikolajs (10.01.1944 - 27.04.2020)
Kašs Imants (03.03.1944 - 25.04.2020)
Kazačonoks Ivans (14.06.1953 - 24.04.2020)
Kolomažņikova Jaņina (20.06.1937 - 26.04.2020)
Kolosovs Vasilijs (02.03.1971 - 22.04.2020)
Lušņikova Tamāra (25.09.1936 - 22.04.2020)
Mihailovičs Sergejs (07.03.1975 - 23.04.2020)
Mureviča Fedosija (12.06.1933 - 23.04.2020)
Spiridovska Tereza (27.11.1957 - 25.04.2020)
Vasiļjeva Aleksandra (28.07.1924 - 27.04.2020).
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 