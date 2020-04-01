Ушли в мир иной...

Рыбы

19 февраля

- 20 марта

Ваша задача - взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится.