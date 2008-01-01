28 апреля
Всемирный день охраны труда
Именины:
Гундега, Терезе / Анастасий, Анастасия, Андрей, Василиса
Гороскоп на день
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Сегодня толк будет лишь от усилий созидательного характера, так что, если вам нравится читать нотации и заниматься прочей подобного рода болтологической деятельностью, этот день удовлетворения вам не принесет.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 28 апреля 2020 | 14:35
Covid-19 в Латвии: 836 случаев заболевания
За сутки в Латвии сделали 2380 анализов на Covid-19 — и обнаружили 18 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Общее число заболевших — 836. С начала пандемии в Латвии сделали 51561 тест на новый коронавирус. Общее число летальных исходов составляет 13. В больницах находятся 45 человек, четверо — в тяжелом состоянии. Выздоровели 267.
Латвия ранее приняла дополнительные меры по ограничению распространения коронавируса, в частности, закрыв международное пассажирское сообщение с 17 марта. Режим чрезвычайной ситуации, действующий до 12 мая, предписывает различные меры для противостояния распространению инфекции, включая ограничение времени работы публичных мест, торговых точек и закрытие учебных учреждений.
С целью снизить риски распространения Covid-19 правительство с воскресенья 29 марта ввело новые ограничения на перемещение людей в общественных местах, постановив, что собираться можно числом не более двух человек, и им следует держаться от окружающих на расстоянии не менее двух метров. Теперь даже на похороны нельзя собираться в помещении, а при проведении обряда на улице людям также следует держаться поодаль друг от друга. Во вторник 31 марта принято решение резко повысить штрафы за нарушения эпидемиологической безопасности.
Как уже писал Rus.lsm.lv, исследуя новую коронавирусную инфекцию, латвийские ученые выявили уже 12 уникальных мутаций вируса, о которых пока не сообщалось нигде в мире. Проанализировав генный материал вируса, исследователи получили первые в Балтии данные такого рода. Поскольку изучение вируса поможет создать вакцину, его исследуют во многих странах мира. Ученые из университетов и научных институтов Латвии уже начали создавать единую платформу по исследованию Covid-19.
В университете Страдиня стартуют два проекта, призванные помочь в борьбе с Covid-19. В рамках первого изучат биологические особенности вируса, а второй — обучающий: с помощью виртуальной реальности медиков научат правильно применять средства индивидуальной защиты.
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