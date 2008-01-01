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Новости Общество | 28 апреля 2020 | 14:26
На Радуницу белорусы посещают кладбища и поминают предков
Второй вторник после Пасхи у белорусов особо почитаемый праздник – Радуница, время весеннего поминовения предков. В этот день навещают могилы близких, вспоминают историю своей семьи и рода. 28 апреля 2020 года белорусы зарубежья в Даугавпилсе, сохраняя традиции, поминали своих товарищей.
Радуница – весенний праздник поклонения предкам, у которого языческие корни, а в названии заключена суть: радость, род. В Беларуси Радуница внесена в праздничный календарь и является официальным нерабочим днем. В День поминовения усопших белорусы стараются посетить могилы близких, заказывают панихиды в церкви. Радуница символизирует собой Воскресение всех смертных, поэтому церковь не рекомендует проявлять чрезмерную скорбь.
У Радуницы есть свои обряды. Дом празднично украшали. Хозяйка готовила блюда для поминального стола, обязательно нечетное количество. Шли всей семьей в церковь, а после обеда – на кладбище. К могилам близких в полотняном платке несли угощения (яйца, кулич, сыр, драчёну и другое), зажигали свечи и лампадки. Торжественная трапеза начиналась с приглашения покойного. Немного еды и алкоголя оставляли предкам, остатки раздавали нищим. День завершался в корчмах с песнями и плясками. Про это даже есть пословица «На Радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут». Так отмечали Радуницу в старину, а до наших дней, главным образом, дошла традиция посещения могил и угощения предков.
В Даугавпилсе Центр белорусской культуры и Белорусское культурно-просветительское общество «Уздым» сохраняют традицию Радуницы, навещая могилы деятелей белорусского движения. Накануне праздника активисты объезжают разные кладбища города, убирают могилы, зажигают свечи, возлагают цветы и вспоминают поименно – тех, кто в межвоенный период латвийской истории создавали белорусские школы, театр, газеты и журналы в Даугавпилсе; кто в современной Латвийской Республике осознавал свою белорусскую идентичность и граждански проявлял ее.
На Гривском католическом кладбище покоятся Сонтоцкий Иосиф – член правления «Уздыма», и Милушева Маргарита – учительница белорусской воскресной школы «Вясёлка». На лютеранском кладбище рядом с супругой похоронен Барткевич Алексей, педагог Даугавпилсской государственной белорусской гимназии. На католическом кладбище лежит его коллега, актер и режиссер белорусского театра – Камаржинский Иосиф. Недалеко от него покоится также их соратник, учитель белорусской гимназии – Александрович Константин. И в этом же секторе находится могила Панкевича Марьяна – уроженца Беларуси, мецената. На коммунальном кладбище похоронены педагог Даугавпилсской белорусской гимназии Талерко Николай и активист «Уздыма» Румянцева Надежда. На братском кладбище нашел упокоение ветеран Великой Отечественной войны Ордынский Вячеслав, на семейном захоронении покоится Бурый Павел, один из создателей общества «Уздым».
In memoriam! В памяти!
Жанна Романовская,
магистрант Даугавпилсского университета,
программа «Межкультурные отношения»
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